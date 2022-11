Avec l’hiver qui approche à grandes enjambées, mieux vaut s’assurer d’avoir de quoi chauffer nos logements. Souvent décriés, les radiateurs électriques sont en réalité des options intéressantes dans de nombreuses situations. Nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres du moment.

Les radiateurs électriques ont bien évolué depuis l’époque des convecteurs, aussi appelés familièrement « grilles pains« . Entre radiateurs d’appoint avec un corps en céramique ou radiateur à inertie pour les pièces de vie, les radiateurs électriques sont désormais parfaitement optimisés. Ils diffusent une chaleur douce et agréable. De plus, ils bénéficient d’une plus grande facilité d’installation comparés à un chauffage à gaz.

Pour optimiser le fonctionnement de votre prochain radiateur, n’hésitez pas à jeter un œil à notre top des thermostats connectés ! Vous aurez ainsi le combo idéal pour passer l’hiver en toute sérénité.

Chauffage d’appoint Hoofun : un radiateur soufflant de 2000W à -44%

Les radiateurs soufflants permettent de faire rapidement augmenter la température d’une pièce comme la salle de bain. Ce radiateur Hoofun d’une puissance de 2000W commence à chauffer en 2 secondes seulement. Disposant d’un écran tactile et d’une télécommande, il peut être commandé à distance et paramétré à l’avance à l’aide de la minuterie incorporée. Enfin, pour garantir une chauffe homogène dans votre pièce, il oscille automatiquement sur un angle de 70°.

Normalement vendu à 100€, il bénéficie actuellement d’une remise de 44%, faisant baisser son prix à 55,99€ sur Amazon. C’est le moment d’en profiter !

Connaissez-vous la différence entre un radiateur à inertie sèche et à inertie fluide ? Dans un radiateur à inertie sèche, la résistance électrique qui produit la chaleur est entourée un matériau à grande inertie. Cela peut être de la brique réfractaire, de la fonte ou même de la pierre. Ils sont très économiques et disposent d’une grande inertie. En revanche, ils mettent longtemps à chauffer.

Dans un radiateur à inertie fluide, la résistance chauffe un liquide caloporteur qui peut être de l’eau ou de l’huile. C’est ce liquide qui crée l’inertie du radiateur. Ces appareils chauffent plus vite, mais sont moins durables (risque de fuite sur le long terme).

Ces deux types de radiateurs sont beaucoup moins gourmands en énergie qu’un radiateur de type rayonnant.

L’oscillation proposée par le Hoofun permet de fournir un chauffage homogène

Les plus Chauffe rapide

Oscillant sur 70°

Écran de contrôle tactile

Minuterie

Télécommande Les moins Pas de programmation hebdomadaire

Radiateur à inertie AIRELEC ALIZÉ 1000W : 118€ de remise sur CDiscount

Vous souhaitez remplacer le vieux radiateur de votre salon ? C’est votre jour de chance ! Sur Cdiscount, le AIRELEC ALIZÉ A693683 est à seulement 184,99€.

Ce radiateur électrique d’une puissance calorifique de 1000W contient un corps en fonte qui lui permet d’avoir une excellente inertie. Fabriqué en France, il arbore un design soigné et discret. Il dispose de nombreuses fonctions comme un large écran LCD rétro éclairé, une sécurité enfant et une échelle de consommation. Il est programmable via un thermostat grâce à son fil pilote.

Pour bénéficier de cette offre, rendez-vous sur le site Cdiscount et inscrivez le code CHAUFFAGE15. Pour les pièces supérieures à 10m², ce modèle existe aussi en 1500W et 2000W.

Les plus Corps en fonte

Programmes pré-enregistrés

Made in France Les moins Programmation peu intuitive

Radiateur soufflant Oceanic 1800W : 17% de remise sur ce modèle design

Vous cherchez une solution économique pour chauffer rapidement une pièce de votre maison ? Le radiateur soufflant 1800W de la marque Oceanic est un choix idéal !

Ce petit radiateur aux entrailles en céramique se met en chauffe très rapidement. Diffusant une chaleur douce et agréable, il permet de chauffer une pièce de 18 m². Facilement transportable, il s’intégrera parfaitement à votre intérieur grâce à son design moderne et discret.

Grâce à une réduction de 17%, son prix passe de 29,99€ sur Cdiscount à 24,99€. Cela fait de lui une affaire immanquable.

Les plus Design sobre et élégant

Puissant

Facile à transporter Les moins Coloris blanc un peu triste

Pas de télécommande

N’oscille pas

