UGREEN casse le prix d’une batterie externe surpuissante (-40%) et d’un chargeur ultra-complet (-35%)

UGREEN se prépare doucement au Black Friday et commence d’ores et déjà à proposer de belles réductions sur Amazon et sur son site. Au menu ? La batterie externe et le chargeur USB-C à moins -40 et -35%.

Vous cherchez à recharger votre smartphone, tablette ou PC avec un support aussi bien fixe que portable ? Amazon et UGREEN vous proposent deux belles réductions avant le Black Friday pour vous offrir le meilleur des deux mondes. Comment en profiter et acheter ses chargeurs à moindre coût ? On regarde ça tout de suite ensemble.

La batterie externe UGREEN à -40% sur Amazon

La batterie externe d’UGREEN est probablement une des plus puissantes (et abordable) du marché :

25 000 mAh (c’est-à-dire au minimum 5 recharges pleines de l’iPhone 15),

140W,

Une compatibilité avec la charge rapide.

Mais s’il est bien un élément d’important : c’est son prix. Habituellement, la batterie externe UGREEN est vendue pour 149,99€ et baisse exceptionnellement de 40% pour tomber à 89,99€ ! Une promo à ne surtout pas rater pour celles et ceux qui stressent souvent dans les transports en voyant la batterie de leur smartphone fondre à vue d’œil.

Vous pourrez recharger votre smartphone dans la rue sans problème grâce à la batterie externe d’UGREEN.

Où acheter la batterie externe UGREEN au meilleur prix ?

Le chargeur USB-C d’UGREEN à -35% sur Amazon

Que ce soit dans les transports ou chez soi, il est parfois difficile de multiplier les prises et d’en dédier certaines à la charge de votre smartphone, tablette, manette de PS5 ou PC… Vous pourriez, certes, en monopoliser une seule et charger les appareils les uns à la suite des autres, mais UGREEN vous permet avec son bloc de charge d’utiliser une seule prise et de la transformer en 3 ports USB (2 USB-C et un USB-A) !

Il s’agit donc d’un accessoire très pratique qui voit son prix chuter de 35% – passant ainsi de 49,99€ à 32,49€ sur Amazon !

Le chargeur UGREEN prend peu de place et offre de nombreux ports pour brancher tous vos appareils.