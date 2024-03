Cette chaise de bureau ergonomique s’assoit sur son prix avec son offre de lancement immanquable

La marque chinoise Sihoo présente son tout nouveau modèle de chaise de bureau avec un niveau de confort hors du commun. Et pour accompagner ce lancement, vous avez la possibilité d’en gagner une, mais pas que !

Si vous passez votre temps assis derrière votre bureau sur une chaise aussi confortable que celle que vous aviez à l’école, il serait peut-être temps d’investir dans un modèle qui respecte autant votre dos que vos yeux.

Et pour ce faire, nous avons trouvé une offre imbattable ! Les chaises de bureau de la marque Sihoo sont très prisées et on comprend pourquoi. À la veille de la sortie de leur toute nouvelle chaise de bureau, ils vous offrent la possibilité de gagner ce petit bijou appelé Doro S300, mais pas que. On vous explique tout.

À lire aussi notre test de la chaise ergonomique Sihoo Doro S300

Sihoo Doro S300 : la chaise de bureau ergonomique à prix réduit

Alors que la dernière chaise ergonomique de Sihoo vien à peine de sortir, la marque vous fait déjà profiter d’une belle réduction pour son lancement.

Ainsi, vous pourrez profiter d’une belle remise de 100€ sur le prix de la chaise. En effet, si vous l’achetez dès maintenant vous ne payerez la Doro S300 « que » 799,99€ au lieu de 899,99€.

ÉCONOMISEZ 100€ sur la chaise de bureau Sihoo Doro S300 Acheter

Sihoo Doro S300 : la meilleure chaise de bureau qui va conquérir le marché ?

Parmi la gamme des chaises de bureau ergonomiques, celles de Sihoo se démarquent par leur niveau de confort hors du commun : repose-tête modulable pour soulager la pression sur la nuque, dossier haut ergonomique à double cadre équipé d’un double oreiller lombaire, accoudoirs réglables en 3D. Et bien d’autres atouts seront présents sur la toute nouvelle Sihoo Doro S300.

Expérience d’inclinaison en apesanteur

Grâce au dispositif anti-gravité intégré, vous pouvez vous détendre pendant vos heures de travail en vous penchant doucement sur la chaise de bureau Sihoo Doro S300. Vous avez la liberté de vous arrêter à n’importe quel angle sans avoir à verrouiller le dossier à une position spécifique, et le retour à une position verticale se fait sans le moindre effort.

La chaise de bureau qui protège vos lombaires…

Le soutien lombaire dynamique en forme d’aile, composé de deux coussinets distincts, assure un soutien complet et adaptable au bas du dos, indépendamment de la forme de votre corps et de votre posture assise.

En outre, le vérin à gaz vous offre la possibilité de régler le support lombaire dans une plage de 90° à 105° permettant ainsi un ajustement parfait selon vos préférences.

ÉCONOMISEZ 100€ sur la chaise Doro S300 Voir l’offre

La chaise de bureau du futur.

… Mais pas que !

Lorsque vous êtes en position allongée sur une chaise normale, la pression exercée sur vos cuisses peut provoquer des tensions musculaires, surtout lors de périodes prolongées. Le coussin de siège et les accoudoirs du Sihoo Doro S300 s’ajustent automatiquement en coordination avec le dossier lors de l’inclinaison.

Ainsi, les différentes parties de votre corps sont soutenues et vous ne ressentirez aucune tension !

On parle du design ?

Le Sihoo Doro S300, honoré d’un German Design Award, se distingue non seulement par son confort d’assise, mais également par son esthétique hors du commun. La structure principale de la chaise est conçue à partir d’une seule pièce d’alliage d’aluminium, façonnée à travers 13 procédures distinctes pour obtenir son aspect design et quelque peu futuriste.

À lire aussi 4 raisons pour les étudiants de ne pas acheter un ordinateur portable Apple.

La marque Sihoo dans tout ça ?

Sihoo occupe une position de leader en tant que spécialiste du mobilier ergonomique, s’engageant à fournir des chaises plus que confortables. Avec une focalisation de 12 ans sur la technologie et le bien-être, la mission de Sihoo vise à améliorer votre vie grâce à des meubles innovants et ergonomiques.

Comme vous l’aurez sûrement compris, la chaise de bureau Sihoo Doro S300 est sûrement l’une des meilleures à arriver sur le marché. Faites vos jeux et tenter d’en remporter une !

PROFITEZ DE 100€ de remise sur la chaise Doro S300 Voir l’offre

Les plus Matériaux de qualité,

Design incroyable pour une chaise de bureau,

Confort +++. Les moins Prix.

Actuellement, les chaises ergonomiques de Sihoo sont distribuées dans plus de 100 pays et ont gagné en popularité parmi les entreprises du classement Fortune 500 ainsi que dans plus de 10 millions de foyers à travers le monde.