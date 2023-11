Cdiscount Mobile : énorme promo sur le forfait 5 Go à seulement 2,99€ !

Si l’idée de faire des économies sur votre forfait mobile vous chatouille en ces temps difficiles, vous tombez à pic ! Cdiscount Mobile a décidé de jouer les super-héros en faisant fondre les prix de ses forfaits, et le forfait de 5 Go est maintenant à 2,99€ par mois, sans engagement. Presque moins cher que votre café quotidien, mais ça ne vous réveillera pas le matin…

Il y a quelques jours, on vous parlait des offres incroyables sur les forfaits Cdiscount Mobile. Ils surenchérissent avec le forfait 5 Go à seulement 2,99€ au lieu de 9€ habituellement… Terminé la gouttelette au front au moment de regarder votre compte, attrapez cette promo avant qu’elle ne vous passe sous le nez, car même nos mégaoctets se font une danse de la joie…

Cdiscount Mobile : le forfait 5 Go à prix de rat !

C’est l’offre que tous les économes attendaient. Cdiscount Mobile vous a entendu, et a fait de votre rêve une réalité. Un forfait presque moins cher que votre café ? Oui, c’est possible. Les calculs sont plus que bons Kévin !

Si la promo de choc du moment sur le forfait 100 Go vous permet de streamer sur Netflix autant que vous le souhaitez, ici, on n’est pas sur le même type d’offre. Cette promo s’adresse surtout aux personnes qui n’ont pas besoin d’un grand forfait Internet, qui sont plus bouquins qu’écrans ou qui préfèrent tout simplement streamer sur leur télévision ou tablette.

C’est aussi le forfait idéal à glisser au pied du sapin pour votre bout’chou qui vous tanne pour avoir un téléphone ! Ce forfait vous fera surtout économiser quelques euros sur votre facture, et ça, ce n’est pas négligeable ! Le forfait 5 Go était présenté jusqu’à maintenant à 9€, il passe aujourd’hui à 2,99€, une économie de 6€ tous les mois ? On dit oui ! (Vous pourrez ainsi vous payer plus de cafés…)

L’offre est valable jusqu’au 13 décembre inclus. Le temps passe vite, ne l’oubliez pas !

Pour décrocher ce forfait, vous n’avez qu’à faire un petit tour sur le site de Cdiscount Mobile. C’est plus facile que de convaincre votre chat de ne pas faire ses griffes sur votre canapé ! En quelques clics, votre nouveau forfait sera entre vos mains !

Cdiscount Mobile s’appuie sur le réseau de Bouygues Telecom, qui figure actuellement en deuxième position parmi les réseaux mobiles les plus performants en France. Parfait pour capter partout même pendant vos vacances au ski cet hiver ! Ce forfait Cdiscount Mobile propose une enveloppe de 5 Go d’internet 4G incluse valable en France métropolitaine, accompagnée de 5 Go de données supplémentaires utilisables depuis l’Europe et les DOM (30 destinations en Europe et 8 destinations en Outre-Mer). Vous pourrez quand même surfer un peu sur Internet pour trouver les meilleurs bons plans du moment !

Comme pour presque tous les forfaits mobiles Cdiscount, les appels ainsi que les SMS/MMS sont illimités en France et dans les autres destinations citées plus haut. Oui, pour seulement 2,99€ par mois, c’est quand même fou ! De plus, le transfert gratuit du numéro de mobile est assuré dès lors que vous fournissez votre code RIO (relevé d’identité opérateur). Et cerise sur le gâteau, c’est sans engagement, donc si vous trouvez moins cher ailleurs, libre à vous de partir quand bon vous semble (ça nous paraît quand même impossible…).

Pour faire plaisir à votre enfant, il n’y a pas mieux.

Les plus 5 Go d’internet 4G en France métropolitaine,

5Go d’internet 4G supplémentaires depuis l’UE et les DOM,

Appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine,

Appels et SMS/MMS illimités depuis l’UE et les DOM,

Couverture réseau Bouygues Telecom,

Forfait sans engagement, Les moins Option internationale à activer sur demande,

Assistance Mobile,

Carte SIM à 10€.

Avec Cdiscount Mobile, vous aurez un forfait plus génial que votre playlist de douche et un réseau plus fiable que votre pote qui ne répond jamais à vos messages. N’oubliez pas, la vie est trop courte pour des forfaits beaucoup trop chers… L’offre se termine le 13 décembre, tic-tac…