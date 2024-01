L’aspirateur balai Rowenta passe sous les 200€ grâce à l’énorme promo de Cdiscount

Éliminez la poussière sans éliminer votre budget ! Cdiscount frappe fort avec une réduction de 43% sur l’aspirateur balai Rowenta, un allié de taille contre la poussière.

Ah, le ménage ! Cette activité qu’on aimerait tous pouvoir zapper… Mais que diriez-vous si elle devenait presque… Simple ? Eh bien, Cdiscount semble avoir trouvé la formule magique en offrant 43% de réduction sur l’aspirateur balai Rowenta. Moins de bataille contre les câbles et plus de temps libre pour vous, c’est exactement ce que cet aspirateur balai vous offre.

Direction Cdiscount pour profiter des -43%

Alors qu’il coûte normalement 349.99€, l’aspirateur balai sans fil de Rowenta, le modèle star de la marque, est en ce moment à 199.99€ chez Cdiscount. Une belle économie de 150€ sur un appareil de qualité.

Pour passer votre commande, rendez-vous simplement sur Cdiscount. Mais n’oubliez pas que cette offre ne durera pas éternellement. Vous pouvez aussi bénéficier de la livraison gratuite en optant pour un point relais.

Vous cherchez la simplicité ? Choisissez l’aspirateur balai Rowenta !

Rowenta a conçu le modèle X-Force 8.60 YY5034FE pour faciliter votre nettoyage quotidien. Léger et facile à manier, il offre une capacité de collecte de 0,55 litre, vous permettant de nettoyer plus longtemps sans vidage fréquent. Son niveau sonore maximal est de 82 dB, garantissant un fonctionnement silencieux, et sa puissance électrique de 185W assure une aspiration puissante pour un nettoyage en profondeur pour toutes les surfaces.

Facile à utiliser : il peut nettoyer le sol et le plafond.

Batterie longue durée : il fonctionne pendant 45 minutes.

Forte puissance d’aspiration : il aspire efficacement la saleté jusqu’à 185W.

Grande capacité de collecte : il peut stocker jusqu’à 0,55 litre de poussière.

