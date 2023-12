Meta Quest 2 : son prix n’a jamais été aussi bas grâce à l’offre de Noël signée Boulanger

On parle d’un casque qui fait plus de calculs par seconde que vous pendant un examen surprise. Alors, mettez de côté votre monnaie virtuelle, car c’est le moment de plonger tête la première dans la réalité virtuelle sans vous ruiner. Let the virtual madness begin !

Si vous avez besoin de vous déconnecter un peu de la réalité, ça tombe à pic, on a ce qu’il vous faut. Le casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 est en promotion sur Boulanger, et on vous parle d’une très belle promotion ! -14% sur le prix de base, mais ce n’est pas tout ! Papa Noël Boulanger vous rapporte dans sa hotte une carte-cadeau de 50€ en prime. Le repas de Noël risque d’être un peu plus fun cette année.

Casque de Réalité Virtuelle tout-en-un Meta Quest 2 – 128 Go : la promo immanquable de la fin d’année

Pour une durée limitée, le casque de Réalité Virtuelle tout-en-un Meta Quest 2 – 128 Go est à 299,99€ sur Boulanger, soit une réduction de 14% par rapport au prix de référence de 349,99€. Pour s’enfuir de la réalité, c’est le must du must. Mais ce n’est pas fini, dans votre panier, une belle carte-cadeau de 50€ viendra directement s’ajouter vous permettant de bénéficier du casque à seulement 249,99€.

Boulanger signe ici le prix le plus bas sur le casque Meta Quest 2, et ce, sur les 30 derniers jours !

Attention toutefois, cette promotion prendra fin dès que les stocks seront épuisés. Assurez-vous donc de ne pas être le dernier à en profiter…

Casque de Réalité Virtuelle tout-en-un Meta Quest 2 – 128 Go : ça vaut quoi ?

Environ deux ans après son lancement initial, le Meta Quest 2 propose une expérience complètement immersive destinée aux amateurs de jeux en réalité virtuelle. Il assure une qualité audio remarquable et donne accès à une large gamme de jeux grâce à sa bibliothèque presque infinie. Si vous hésitez encore à vous procurer ce petit bijou, laissez-vous convaincre par notre avis sur le Casque Meta Quest 2 !

Performances techniques

Le Meta Quest 2, aussi surnommé l’Oculus Quest 2, est salué pour ses performances solides en termes de suivi des mouvements, de graphismes et de latence. La capacité de stockage de 128 Go est idéale pour télécharger et stocker des jeux et des applications.

Expérience utilisateur

Une réelle (oui oui même si elle est virtuelle) expérience utilisateur immersive est offerte par le casque. La qualité de l’affichage et la facilité d’utilisation en font aussi le casque VR préféré des internautes.

Design et conception inégalés

Parmi la gamme d’appareils proposée par la marque, le Meta Quest 2 se distingue nettement comme le plus sophistiqué. Sa teinte blanche confère une élégance exceptionnelle, mais ce n’est pas son seul atout. Il marque une avancée majeure dans l’histoire des casques de réalité virtuelle. De plus, des améliorations notables, comme les encoches autour des capteurs, ajoutent une touche de raffinement supplémentaire.

Les plus Design élégant et moderne,

Prix plus qu’abordable,

Large bibliothèque de jeux,

Puissance de l’audio. Les moins Obligatoire de se connecter avec un compte Facebook,

Câble obligatoire pour jouer à des jeux PC,

Batterie.

Caractéristiques du casque de Réalité Virtuelle tout-en-un Meta Quest 2 – 128 Go :

Filaire Non (sauf pour les jeux PC) Nécessite smartphone Non Taille 3,4″ Réalité augmentée Non Vidéo 360° Oui Capacité 128 Go Coloris Blanc Boutons d’action Oui Matière Plastique Lentilles réglables Oui Nombre de positions réglables des lentilles 3 Écran LCD Champ de vision 110° Résolution 2 écrans de 1832 x 1920 pixels

Explorez tous nos meilleurs bons plans pour trouver le cadeau parfait à glisser au pied du sapin, faites vite, Noël, c’est dans 10 jours…