Le meilleur casque Sony à réduction de bruit est à prix cassé !

L’un des meilleurs casques à réduction de bruit, si ce n’est le meilleur, est sans doute le Sony WH1000XM4. Ce casque sans fil a pour vocation d’être multi-usage et de proposer une expérience sonore 100 % immersive. Coup de bol pour vous : Amazon ainsi que le site officiel de Sony vous propose ce casque à un prix défiant toute concurrence grâce à une promotion inédite.

PROMOTION casque Sony WH1000XM4 à -19% Acheter

Réduction de 19 % sur le casque Sony WH1000XM4

N’attendez plus. Si vous souhaitez acquérir le casque à réduction de bruit proposé par Sony et considéré par les spécialistes comme l’un des meilleurs du marché, suivez notre bon plan. Si de base, ce casque coûte la bagatelle de 380 €, une réduction de 19 % permet de faire chuter son prix à 305,77 €.

À savoir que le produit est garanti pendant deux ans, pièces et main-d’œuvre comprises.

Vous aurez la possibilité d’opter pour trois coloris différents : argent, pour une teinte claire, ainsi que bleu nuit et noir pour des teintes sombres. Il vous est par ailleurs possible, si le casque ne vous satisfait pas, de le renvoyer sous 30 jours, et ce gratuitement.

Le meilleur casque à réduction de bruit du marché

Après avoir proposé le WH1000XM3, la troisième version du casque à réduction de bruit de Sony, la marque américaine propose le WH1000XM4 depuis plus de deux ans. Considéré comme une référence en la matière, le casque de Sony est agréable à porter, très léger avec son poids de moins de 250 grammes et englobe parfaitement l’oreille sans gêne.

Au niveau du son, le casque de Sony propose une fonction Ambient Sound. Cette fonctionnalité permet de personnaliser la réduction de bruit sur 20 niveaux. Il vous sera possible de rester totalement à l’écoute de votre environnement ou bien d’être entièrement plongé dans la piste audio que vous écoutez. Grâce à une application téléchargeable gratuitement, Sony Headphones Connect, d’autres réglages sont disponibles afin de paramétrer votre casque à votre guise.

Sony propose un casque avec trois coloris différents.

Sur le même sujet : tout savoir du futur casque de Sony, le WH-1000XM5

Les points positifs Une réduction du bruit parasite de haute volée

Excellente définition sonore

Casque confortable

Très bonne qualité de fabrication

Bonne autonomie À surveiller… Son un peu fort dans les graves.

Aucun étui de protection proposé.

Une grande qualité sonore proposée par Sony

Le WH1000XM4 est un casque sans fil doté d’une connexion Bluetooth multipoint permettant de connecter le produit à deux appareils sources en simultané. Sa compatibilité avec le Hi-Res Audio Wireless offre une qualité sonore exceptionnelle. La technologie 360 Reality Audio vous proposera une expérience audio immersive, encore plus poussée que l’audio 8D.

Pour ce qui est du kit mains libres, le casque est doté de micros de captation vocale. Lorsque les conditions autour de vous seront bruyantes, le casque exploite les signaux captés par les micros de réduction de bruit afin de rendre claire la voix de l’utilisateur au détriment des bruits parasites. Le casque est compatible avec les assistants vocaux à l’aide d’une touche située sur l’un des deux écouteurs.

Ce casque est parfait pour écouter de la musique, un podcast ou pour travailler. Toutefois, pour le gaming, nous vous invitons à lire notre guide d’achat dédiée au choix d’un casque audio gaming adapté.

Le casque WH1000XM4 possède une détection de port qui permet de mettre votre piste audio automatiquement en pause lorsque vous le retirez de vos oreilles. Cela permet d’économiser de la batterie et de compter sur pas moins de 30 heures d’autonomie. La fonction de charge rapide permet de regarder jusqu’à 8 heures d’autonomie en un quart d’heure de recharge, pratique pour l’utiliser au plus vite.