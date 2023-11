Ce casque audio sans fil voit son prix chuter sur Amazon uniquement durant le Black Friday

OneOdio profite du Black Friday pour baisser le prix de ses casques audios dont celui de l’A10 qui bénéficie en ce moment d’une réduction de 20% sur Amazon.

Vous voulez vous offrir un bon casque audio sans dépenser une fortune ? Le modèle A10 de la marque OneOdio est déjà l’un des meilleurs casques à moins de 80€ et, coup de chance, son prix chute encore plus durant le Black Friday pour atteindre les moins de 60€. Alors comment profiter d’une telle réduction ? On vous explique tout ici.

Le casque OneOdio à -60€ sur Amazon

Alors qu’il coute habituellement un peu moins de 80€, OneOdio applique une réduction de 20% à son casque le faisant passer sous les 60€ (59,99€). Il s’agit donc là d’une opportunité à ne surtout pas rater si vous êtes à la recherche d’un casque audio Bluetooth performant et pas cher.

L’autre avantage est que cette réduction s’applique directement sans passer par un code promotionnel ou sans autres conditions sur Amazon et vous permet de profiter de la livraison extrêmement rapide du site d’e-commerce.

Faut-il acheter le casque OneOdio A10 ?

Il y a quelque temps, nous avions eu l’opportunité de tester le casque OneOdio A10 et avions alors trouvé qu’il s’agissait d’un casque confortable au son convaincant et à grande autonomie.

Le casque possède également l’ANC (Active Noise Cancellation) – une option qui réduit les bruits provenants de l’extérieur pour se plonger pleinement dans votre playlist – et le Transparency Mode – l’option inverse qui augmente les bruits extérieurs pour toujours rester alerte.

Mais s’il faut retenir un argument pour ce casque : c’est son autonomie de 50h ! De quoi écouter de la musique longuement sans passer par l’étape de charge tous les jours.

Les plus Confortable,

Son convaincant et agréable,

Autonomie excellente,

ANC / Transparency mode. Les moins Durabilité,

Taille du casque.

Dans l’ensemble, le casque OneOdio A10 est un très bon casque à moins de 100€ – et du coup une véritable bonne affaire lorsqu’il passe à moins de 60€ – qui possède la plupart des options que possèdent les casques bien plus onéreux qui devrait convenir à toutes celles et ceux qui cherchent un casque pas cher pour les transports ou pour écouter de la musique à la maison.