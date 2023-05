-35% sur le casque gaming haut de gamme EPOS H3PRO Hybrid : stock et durée limitée

Si vous comptez remplacer votre casque de gamer de PC, c’est le meilleur moment pour sauter le pas : le Epos H3PRO Hybrid bénéficie d’une promo canon. Une aubaine pour ce casque haut de gamme. Voici comment en profiter.

Lorsqu’on souhaite profiter de la meilleure expérience de jeu possible, l’audio est un facteur à ne pas négliger, et EPOS l’a bien compris. Le fabricant a ainsi développé une gamme dédiée aux gamers, alliant qualité de son, confort et fonctionnalités. Au sommet de cette gamme se trouve le H3PRO Hybdrid, un casque pouvant fonctionner en Bluetooth comme en filaire qui propose un son surround 7.1.

Pour quelques jours seulement, ce casque est au prix canon de 179,99€ (au lieu de 279,99€) chez Darty ! Voici comment en profiter.

35% de réduction grâce à Darty

Plus qu’un bon plan, c’est une véritable affaire qu’on vous propose aujourd’hui avec – 100€ sur cet excellent casque gaming chez Darty. Pour en profiter, vous n’aurez pas besoin de code promo, de compte club ou autre subtilité. Ajoutez simplement le casque dans votre panier, puis passez commande.

Et si vous êtes plutôt du genre monochrome, le Epos H3PRO Hybrid est également disponible en version totalement noire pour 199,99€. Peu importe la couleur, les frais de port sont offerts !

Epos H3PRO Hybrid, un casque haut de gamme dédié au gaming

Le casque Epos H3PRO Hybrid peut être utilisé en filaire ou en Bluetooth. Avec sa faible latence et son audio surround 7.1, il permet à l’utilisateur de profiter d’une immersion complète dans ses jeux préférés. A la fois léger et confortable, il peut être porté pendant plusieurs heures d’affilé sans provoquer la moindre gêne. On apprécie particulièrement l’aspect velours des coussinets.

Pour profiter d’une expérience en ligne de qualité, le casque dispose d’un micro perche aimanté amovible qui permet d’enregistrer un son de qualité. Pour plus de discrétion, un second micro est présent dans l’oreillette droite.

Le H3PRO Hybrid dispose d’une excellente qualité de fabrication

Si vous n’êtes pas fan du côté vert et doré, la version noire du casque est également en promotion.

Une isolation acoustique active et passive

Les épais coussinets qui englobent les oreilles offrent une isolation acoustique irréprochable, doublée d’un système de réduction active du bruit qui se montre également efficace. Lorsque l’ANC est activée, on dispose tout de même de 19 heures d’autonomie. Le casque sera complètement rechargé en deux heures environ.

Le casque est compatible avec toutes les consoles du moment (PS4, PS5, Xbox Series et Switch) ainsi que les PC et les smartphones.

Les plus Qualité du son,

Quasiment aucune latence,

Double microphone,

Compatibilité avec de nombreux appareils. Les moins Design peu discret.

