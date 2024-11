Cet excellent casque JBL est à -58% grâce à Auchan

Que vous souhaitiez préparer vos cadeaux de Noël, ou vous faire un petit plaisir, cette promotion va forcément vous plaire : le très bon casque JBL 710 BT bénéficie d’une remise exceptionnelle sur le site Auchan.

On ne va pas y aller par 4 chemins : la promotion qu’on vous a déniché aujourd’hui est tout bonnement exceptionnelle. Voyez plutôt : ce casque JBL Bluetooth, dont l’autonomie dépasse les 50 heures, est habituellement affiché à 79,99€. Mais grâce à notre bon plan, vous allez pouvoir l’acheter pour moins de 35€ !

Oui, vous avez bien lu, son prix passe même à 33,74€ pour être précis. Mais pour cela, il va falloir ruser un peu, et sur le site Auchan ou il est déjà affiché au tarif intéressant de 44,99€. Mais c’est là que ça devient intéressant.

Si vous avez une carte de fidélité Auchan (Waaoh! pour les intimes), vous pouvez cagnotter 25% du prix du casque, pour les réutiliser pendant vos courses habituelles. Pas mal non ? Pour vous créer un compte Waaoh, rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur le site Auchan et de remplir quelques informations. Il vous faudra moins de 5 minutes !

Ne boudons pas notre plaisir : outre cette excellente remise, le retrait en point relais est offert ! Il est également possible de le retirer en moins d’une heure, si le magasin près de chez vous l’a en stock.

Visuellement, le casque JBL respire la solidité, et fait dans la discrétion

Un excellent casque du quotidien

Avec ce modèle plutôt axé entrée de gamme, JBL s’est concentré sur les fondamentaux. Ici, pas de réduction active de bruit, pas de fonctionnalité gadget, mais un produit simple et efficace. D’abord, on a droit à un casque réussi d’un point de vue esthétique. Sobre, il respire la solidité, même si on aurait apprécié des coussinets détachables.

Son point fort réside dans son Bluetooth 5.0 qui lui permet de supporter le multipoints sans aucun problème. En résulte un grand confort d’utilisation, ce qui le rend idéal au quotidien.

Enfin, si le son émis n’est pas parfait, son confort de port et sa très grande autonomie font de lui un parfait casque pour le quotidien.

Très bonne autonomie (50 heures)

Casque confortable

Bluetooth Multipoint

Design réussi

Kit main libre efficace

Connexion filaire

Casque polyvalent par excellence, le 710 BT vous suivra partout, même pendant le sport