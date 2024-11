Bose craque complètement : ce casque Bluetooth perd 50% à une semaine du Black Friday

On a trouvé l’antidote au train train quotidien : le Bose QuietComfort SC, et sa réduction active de bruit qui sont actuellement à petit prix sur la plateforme Amazon.

Et si on vous disait que vous pouvez vous évader du quotidien par une simple pression du doigt ? Pour cela, il vous suffit d’acheter le Bose QuietComfort SC, et d’activer sa remarquable réduction active du bruit. Celle-ci vous permettra de faire disparaître tout le brouhaha du quotidien, et de profiter de vos sons préférés avec une expérience audio à la hauteur de la réputation de la marque.

Bonne nouvelle, ce QuietComfort SC est actuellement en promotion sur Amazon !

A lire aussi [TEST] Bose QuietComfort 35 : le meilleur casque audio Bluetooth

Le Bose QuietComfort SC disponible à la moitié de son prix d’origine

À un peu plus d’une semaine du Black Friday, Amazon a décidé de commencer à proposer des promotions plus qu’intéressantes. Le Bose QuietComfort SC, qui était affiché à 360€ lors de son lancement, est habituellement vendu aux alentours de 225€.

Mais Amazon a décidé de baisser encore plus son prix, le proposant à moins de 190€ ! À ce prix là, difficile de résister. En effet, ce casque multiplie les avantages, à tel point que les avis sur Amazon sont dithyrambiques, et lui valent l’excellente note de 4,5/5 à travers 782 évaluations.

On regrettera simplement qu’il ne soit disponible qu’en noir. Côté livraison, les frais de ports sont offerts.

ACHETEZ le Bose QuietComfort SC à 189,95€ sur Amazon

Le Bose QuietComfort SC brille par un confort remarquable

Un casque presque sans défaut

Dès la prise en main du QuietComfort SC, on constate que Bose a souhaité mettre l’accent sur la robustesse et la qualité de fabrication. En résulte un grand confort, largement aidé par des coussinets moelleux et interchangeables.

Fidèle à sa réputation, le fabricant américain est parvenu à mettre au point un casque dont le son est tout bonnement remarquable, que ce soit en Bluetooth ou en filaire. Le casque bénéficie également d’une réduction active du bruit qui fait des miracles, et qui se montrera particulièrement efficace au quotidien, ou en voyage.

On apprécie également la très grande autonomie, la légèreté du casque, et sa facilité d’utilisation. Seul bémol : la pochette de rangement est anecdotique, et n’apporte aucune réelle protection au casque.

Connexion Bluetooth 5.1 ou filaire

Housse de transport fournie

Autonomie de 24 heures

Mode Aware

Réduction active de bruit (ANC)

Coussinets interchangeables

PROFITEZ DE -47% sur le Bose QuietComfort SC sur Amazon

Les finitions du QuietComfort SC sont à la hauteur, et confèrent une réelle sensation de solidité