Promo casque audio : les prix de 4 modèles OneOdio en chute libre sur Amazon !

Les mélomanes seront aux anges. Amazon propose dès aujourd’hui, et pour une durée limitée, de belles réductions sur les casques audio OneOdio. Voici comment profiter de ces remises exceptionnelles pendant le Black Friday !

OneOdio est un constructeur chinois, expert dans la fabrication de casques et d’écouteurs audio depuis près de 10 ans. Le fer de lance de cette petite société ? La qualité sonore pour toutes les bourses. Elle se positionne donc en outsider, sur un marché saturé d’enseignes aux tarifs onéreux.

Depuis ses débuts, le fabricant asiatique cible principalement les DJ amateurs et autres mélomanes aux budgets restreints. Pour y parvenir, OneOdio met le design de côté et favorise le son. Sur certains modèles, on retrouvera par exemple des hauts-parleurs de 50 mm qui garantissent un son clair, dépourvu de distorsion.

Enfin, la connectivité fait partie des grandes priorités de la marque. Ainsi, on disposera de plusieurs sorties jack, voire même d’une connexion Bluetooth 5.0 et d’un système antibruit au sommet de la gamme !

OneOdio A30 : Bluetooth et réduction de bruit à moins de 35 €

Habituellement vendu à 69.99 € sur Amazon, le casque OneOdio A30 bénéficiera d’une remise exceptionnelle de 51 % (du 28 novembre au 4 décembre). De quoi faire tomber son tarif à 34.99 €, une offre défiant toute concurrence !

Digne représentant des modèles Bluetooth de chez OneOdio, le A30 plaira aux mélomanes amoureux du grand air. Avec sa réduction de bruit active, son autonomie de 20 heures et son design ergonomique, nul doute que c’est un compagnon de voyage privilégié.

De plus, ce casque dispose de plusieurs boutons de raccourcis, très appréciables en extérieur. Vous pourrez ainsi répondre à vos appels téléphoniques, baisser le volume ou supprimer la réduction de bruit par une simple pression du doigt.

Et enfin, même à ce prix, le OneOdio A30 a droit aux coussinets en similicuir. Un vrai plus niveau confort, surtout pour une écoute prolongée.

MEGA PROMOTION OneOdio A30 à -51% Acheter Les plus Le confort de l’arceau et des coussinets

L’excellent rapport qualité / prix

La connectique complète (Bluetooth 5.0, câbles Jack et USB-C) Les moins Le son distordu à fort volume

La réduction de bruit, pas assez isolante OneOdio Pro-10 : de bonnes basses pour moins de 25 € Que vous soyez DJ, musicien ou simple mélomane, le OneOdio Pro-10 risque de vous plaire. Tout comme son prix : 24.99 € (du 28 novembre au 4 décembre). Une belle remise d’Amazon, qu’il ne faudra pas tarder à saisir ! Riche en basses, la sonorité du Pro-10 saura flatter les oreilles plus exigeantes. En effet, ce modèle a été conçu à destination des professionnels du son. L’emballage comporte donc plusieurs prises jack, ainsi qu’un câble DJ de 2 mètres. L’attirail complet pour profiter au mieux de ses morceaux préférés. Dans le même temps, inutile d’investir dans des adaptateurs. Les prises jack de 6,3 mm et 3,5 mm s’adapteront à tous types de support audio (instruments électroniques, amplis…). Les musiciens qui lisent cela le savent : c’est une info qui ne tombe pas dans l’oreille d’un sourd ! Enfin, le OneOdio Pro-10 est un excellent casque à utiliser au quotidien. Pliable, robuste et doté d’un microphone, il deviendra vite votre ami dans les transports en commun ! MEGA PROMOTION OneOdio Pro-10 à -29% Acheter Les plus Le son puissant

L’excellent rapport qualité / prix

Les belles finitions et la robustesse Les moins L’absence de réglages sur le casque Cette promo du OneOdio Pro-10 est-elle vraiment intéressante ? COURBE D’HISTORIQUE DU PRIX DU PRODUIT EN FONCTION DU TEMPS

OneOdio A71-M : un très bon casque gaming pour seulement 25 €

Si vous recherchez un son stéréo de qualité et un bon micro pour communiquer avec vos partenaires de jeu, le OneOdio A71-M est un excellent choix. Grâce à une belle remise de 32 % sur Amazon, vous pourrez même vous l’offrir pour moins de 25 € ! Rendez-vous donc le 25 novembre, de 11:10 à 23:10.

Ce modèle est l’un des plus polyvalents de la gamme. Confortable et facile à transporter, il dispose d’un microphone à réduction de bruits ambiants. Le top pour les parties en multijoueur.

Par ailleurs, le A71-M conviendra aussi bien aux mordus de séries qu’aux musiciens du dimanche. Ses coussinets réglables et confortables renferment un son puissant et aéré. Ajoutez à cela un système de réduction de bruit, et vous voilà partis pour une longue session d’écoute !

MEGA PROMOTION OneOdio A71-M à -32% Acheter

Les plus Le très bon micro antibruit

Le son stéréo, ultra immersif

Le confort des coussinets Les moins Le design un peu « cheap »

L’absence d’une notice en français

OneOdio A11 : le plus abordable de la gamme

Proposé à 26.99 € en temps normal, le OneOdio A11 offre des prestations plus qu’honorables. Mais grâce à la superbe remise de 37% d’Amazon, son prix s’apprête à chuter à 16.99 € ! Soyez vifs : l’offre se limitera à la journée du 3 décembre.

Nous avions déjà eu l’occasion de tester le OneOdio A70. Et bien le A11 en est le petit frère, en quelque sorte. Profitant de caractéristiques proches de son aîné, ce modèle gagne malgré tout 200 grammes sur la balance.

Côté autonomie, il faudra cependant faire des concessions par rapport au A70. En effet, le OneOdio A11 se « limite » à 20 heures d’utilisation en moyenne. Ce qui reste tout à fait acceptable. La recharge s’effectue quant à elle en 2 heures.

MEGA PROMOTION OneOdio A11 à -37% Acheter