Pour quelques jours seulement, l’un des meilleurs casque audio gaming de la marque Steelseries est à son plus bas prix. Retrouvez dans cet article les détails de l’offre et les caractéristiques de ce casque.

Tout gamer qui se respecte n’est pas seulement équipé d’un bon PC. En effet, il est primordial d’avoir des accessoires de la même qualité, à savoir un écran (si PC fixe), un clavier, une souris et… Un casque. Il s’agit là du minimum. Pour profiter pleinement de ses séances de jeu, il est impératif d’avoir un casque performant, qui offre un qualité audio optimale et une spatialisation du son des plus réalistes. Si vous êtes à la recherche d’un tel casque audio, arrêtez tout! Le Steelseries Arctis 7+ est en promotion, et c’est une bête de course.

À l’effigie de l’ensemble des produits Steelseries (casques mais aussi souris, manettes et claviers), l’Arctis 7+ est un casque sans concession, avec une autonomie remarquable.

Les plus Une bonne autonomie

Une distorsion quasi-inaudible

Un excellent confort Les moins Des aigus un peu désagréables

Un casque conçu pour le jeu

Steelseries n’a plus rien a prouver dans le secteur des jeux-vidéos depuis longtemps. En effet, que ce soit pour les claviers, les souris ou les casques, Steelseries figure souvent parmi les meilleurs. Ici, le casque Arctis 7+ fait partie des meilleurs vendus par la marque danoise, après la bombe Arctis Nova et les Arctis Pro et 9.

Ce casque gaming multi-primé (le meilleur selon Forbes, Tom’s Guide et PC Gamer entre autres) est conçu pour jouer, et c’est le moins que l’on puisse dire. En effet, il affiche une autonomie de plus de 30h, ce qui vous suffira amplement pour n’importe quelle session (hormis si vous vous êtes lancé dans un marathon, auquel cas une recharge de 15 minutes procure 3 heures de jeu). De plus, le confort apporté par ses coussins est sans doute le meilleur du marché, tout comme la majorité des casques Steelseries.

Pour ce qui est des caractéristiques extérieures, le casque audio Arctis 7+ affiche une compatibilité multi-plateforme, avec notamment la possibilité de jouer de façon optimisée sur PS5, PC, Switch, Android, iPad… En outre, vous pourrez profiter d’un micro bidirectionnel rétractable et de multiples fonctionnalités au niveau de la gestion du son et du micro, directement sur le casque.

Des caractéristiques haut de gamme Le son signé Arctis présent sur tous les casques de la gamme Arctis 7 (7X, 7P, 7 et 7+) a l'avantage de vous offrir une réelle amplification des bruits discrets au sein de vos jeux préférés, pour entendre venir vos ennemis de loin par exemple. Steelseries applique la même recette à chaque nouveau micro de casque gaming et c'est tout le temps un véritable succès, et ici cela ne rate pas. En effet, on ne compte plus le nombre de compliments qu'à eu Steelseries pour ses micros rétractables. Ces derniers utilisent la technologie ClearCast, ce qui permettra à vos coéquipiers de vous entendre de manière optimale. Le micro de l'Arctis 7+ dispose d'un audio bidirectionnel avec une élimination de bruit convaincante, associé à une qualité de captation du son hors pair, le tout pour 105€ sur Amazon.

Un logiciel hors normes dédié

Ce qui rend le casque Steelseries Arctis 7+ si spécial, c’est le fait qu’il soit compatible avec le logiciel audio de Steelseries, SONAR. Ce logiciel vous permet de paramétrer la puissance du son de chaque piste (Game, Chat ou Microphone) mais surtout de personnaliser entièrement toutes les séquences de son, et ce pour chaque jeu auquel vous jouez. Toutefois, si vous ne souhaitez pas vous embêter, vous pourrez simplement activer le préréglage conçu pour votre jeu préféré, pour mieux entendre ce qui se passe autour de vous.

Ainsi, vous pourrez profiter d’un son surround virtuel en 7.1, et profiter d’une expérience de jeu optimisée et personnalisée selon vos goûts et selon le jeu, sans pour autant sacrifier la qualité de l’audio du chat.

Habituellement proposée à 149,99€ chez les revendeurs et à 199,99€ sur le site officiel de Steelseries, le casque audio gaming Arctis 7+ est à 105€ sur Amazon pendant quelques jours.

