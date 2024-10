Amazon se trompe et vend un casque à réduction de bruit pour moins de 15€

Voilà une offre qui paraissait impossible : obtenir un casque Bluetooth à réduction de bruit active pour moins de 15€. Et pourtant, Amazon l’a fait avec l’excellent casque Infurture H1 !

On connaît tous l’adage qui dit que « plus c’est cher, mieux c’est ». Cet adage est d’ailleurs particulièrement vrai dans le monde de la Tech. Pourtant, parfois, des produits nous font mentir, comme le casque Bluetooth Infurture H1, dont le prix vient de baisser sur Amazon.

De la réduction de bruit et des basses pour moins de 15€

Et il faut dire qu’il nous fait mentir dans les grandes largeurs. Ce casque audio est non-seulement Bluetooth, mais en plus, il est équipé d’une réduction de bruit efficace, le tout pour la modique somme de.. 14,99€ sur Amazon ! Non, nous n’avons pas oublié de zéro : il est 10x moins cher que la concurrence.

Pour ne pas bouder notre plaisir, il a, en plus, l’avantage d’être disponible dans plusieurs coloris différents, à savoir le gris et le rose. Pour bénéficier du modèle noir ou du modèle bleu, il faudra dépenser quelques euros supplémentaires.

ACHETEZ le Infuturture H1 ANC sur Amazon

En termes de livraison, le casque est livré en 2 ou 3 jours ouvrés, et gratuitement.

Le casque Infurture se révèle parfait se couper du brouhaha urbain

Un casque au rapport qualité/prix reconnu de tous

Si le Infurture H1 nous bluffe, c’est tant par ses caractéristiques techniques, qui le font rivaliser avec des modèles à plus de 100€, que par les retours de ses utilisateurs qui sont dithyrambiques. Avec une note moyenne de 4,3/5 pour près de 15 000 avis, le Infurture H1 est tout simplement un carton.

Et pour cause, le casque a tout pour plaire, en particulier à un tel prix. Celui-ci est notamment plébiscité par la qualité de la sonorité proposée, ainsi que par son autonomie qui dépasse les 40 heures.

De plus, il se veut particulièrement confortable grâce à une légèreté remarquable. En contrepartie, certains utilisateurs témoignent d’une certaine fragilité.

Autonomie de 40 Heures

Connexion multipoint et BT 5.0

Basses profondes

USB type C

Hauts-parleurs 40mm

204 grammes

La connectivité est, elle aussi, à la hauteur grâce au standard Bluetooth 5.0. Cela permet notamment la connexion à plusieurs appareils en même temps. Question recharge, 10 minutes de chargement permettent d’obtenir 2 heures d’utilisation.

Casque Bluetooth Infurture H1 sur Amazon

Le casque Infurture est disponible en plusieurs coloris plutôt réussis !