Cette caméra de surveillance notée 4,3 étoiles profite d’une promo inratable sur Amazon

Ne ratez pas cette offre Amazon : économisez -26% sur la caméra de surveillance eufy Security Indoor Cam S350 dès aujourd’hui.

Vous cherchez une caméra de surveillance pour la maison ? La eufy Security Indoor Cam S350 pourrait être la solution. Elle est parfaite pour surveiller les bébés, les animaux de compagnie ou pour la sécurité domestique. Avec sa résolution 4K et son zoom 8×, elle offre une image nette et détaillée. La caméra peut tourner à 360° pour une vue complète sans angles morts.

Direction Amazon pour profiter des -26%

La caméra eufy Security Indoor Cam S350 est actuellement disponible sur Amazon pour 69,99€. Le prix initial était de 94,99€, mais il y a une réduction de 5%, ce qui ramène le prix à 89,99€. Ensuite, un coupon de -20€ est appliqué, vous permettant d’obtenir cette caméra de sécurité pour seulement 69,99€.

ACHETEZ la eufy Security Indoor Cam S350

Pour commander la caméra eufy Security Indoor Cam S350, c’est très simple :

Rendez-vous sur la page produit eufy.

Ajoutez la caméra de surveillance à votre panier.

Au moment du paiement, vous verrez le prix barré à 94,99€. Grâce à une réduction de 5%, le prix descend à 89,99€. Ensuite, appliquez le coupon de 20€ et vous payerez finalement 69,99€.

À noter : en plus des -25€ la livraison est offerte

Caméra de surveillance eufy Security Indoor Cam S350 : Faut-il craquer ?

Pour ceux qui cherchent une caméra de surveillance intérieure performante, la eufy Security Indoor Cam S350 est une option intéressante. Voici un aperçu de ses principales caractéristiques.

Affichage

La caméra eufy Indoor Cam S350 est équipée de deux caméras : une grand-angle 4K et une téléobjectif 2K. Cette combinaison permet de capturer des images nettes et détaillées, que ce soit en vue d’ensemble ou en zoomant sur des détails spécifiques. La capacité de panoramique à 360° garantit une couverture complète de la pièce sans angles morts​.

Performance

Cette caméra utilise un algorithme d’intelligence artificielle développé par eufy pour suivre les mouvements humains et des animaux de compagnie en temps réel. Elle peut également détecter les sons, comme les pleurs d’un bébé, et envoyer des alertes en conséquence. Le capteur d’ouverture f/1.6 et les LED infrarouges permettent une vision nocturne claire, même dans des conditions de faible luminosité.

-26% sur la caméra de surveillance eufy

Connectivité

La eufy Indoor Cam S350 fonctionne avec le Wi-Fi et est compatible avec les smartphones via l’application eufy Security. Elle peut stocker jusqu’à 120 heures de vidéo sur une carte microSD en option, et offre un mode de confidentialité qui permet de désactiver la caméra et de la tourner vers un mur pour garantir la confidentialité lorsque cela est nécessaire.

Installation et Utilisation

L’installation de la caméra est simple grâce à l’application eufy Security, disponible sur l’Apple Store et Google Play. Une fois installée, la caméra peut être contrôlée via l’application pour ajuster les angles de vue, les paramètres de détection et consulter les enregistrements vidéo. Les notifications de mouvement et de son sont envoyées en temps réel, offrant une surveillance continue​.

Résolution d’enregistrement vidéo ‎4k Puissance ‎10 Watts Dimensions de l’article L x l x H ‎6,5 x 8 x 10,4 centimètres Fonctions spéciales ‎Vision nocturne, Détecteur de mouvement Type de batterie / pile ‎Lithium-ion Moyenne des commentaires client 4,3 sur 5 étoiles pour 157 évaluations

Les plus Résolution

Couverture

Vision nocturne

Suivi IA Les moins Batterie



Pour conclure, la caméra eufy Security Indoor Cam S350 est un excellent choix pour surveiller votre maison. Avec sa résolution UHD 4K, sa couverture à 360°, sa vision nocturne performante et son suivi intelligent par IA, elle répond à de nombreux besoins de surveillance. Actuellement, elle bénéficie d’une réduction de 26%, ce qui en fait une occasion idéale pour sécuriser votre domicile tout en réalisant des économies.