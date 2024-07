Cette caméra de surveillance extérieur notée 4,6 étoiles profite d’une belle promo sur Amazon

Ne ratez pas cette offre Amazon : économisez -43% sur la caméra de surveillance extérieur eufyCam 2C dès aujourd’hui.

Vous recherchez une caméra de surveillance fiable et simple à installer pour protéger votre maison ? La eufyCam 2C est parfaite pour surveiller votre jardin, votre entrée ou toute autre zone extérieure. Cette caméra sans fil offre une solution de surveillance efficace avec des images claires en HD 1080p et une vision nocturne intégrée, idéale pour surveiller votre propriété à tout moment de la journée ou de la nuit.

Contrairement à de nombreuses autres entreprises qui facturent des frais mensuels pour le stockage des vidéos, la eufyCam 2C propose un stockage local sécurisé sans frais supplémentaires. Avec une réduction de 43%, c’est le moment idéal pour renforcer la sécurité de votre domicile sans vous ruiner.

Sécurisez votre maison avec eufyCam 2C à -43%

Actuellement disponible surAmazon, la caméra de surveillance eufyCam 2C est proposé à un tarif de 56.99€ au lieu de 99.99€. Soit une belle réduction de 43%, et 43€ d’économies dans votre poche !

ÉCONOMISEZ 43% sur la eufyCam 2C

Pour la commander, rien de plus simple :

Rendez-vous sur la page produit Amazon.

Ajoutez la caméra de surveillance à votre panier.

Au moment du paiement, vous verrez le prix barré à 99.99€, mais vous le paierez à 56.99€.

Faut-il craquer pour la eufyCam 2C à -43% ?

Pour ceux qui cherchent une caméra de surveillance extérieure performante, la caméra de surveillance extérieure eufyCam 2C est une option intéressante. Voici un aperçu de ses principales caractéristiques.

Qualité d’image en HD 1080p

La eufyCam 2C capture des vidéos en 1080p. Que ce soit de jour ou de nuit, vous pouvez surveiller votre propriété avec une image nette et précise. La vision nocturne permet de voir clairement même dans l’obscurité.

PROFITEZ DE -43% sur la eufyCam 2C

Longue autonomie

La caméra peut fonctionner jusqu’à 180 jours avec une seule charge. Cela signifie moins de tracas pour la recharger et une surveillance continue.

Conception résistante aux intempéries

Certifiée IP67, la eufyCam 2C est résistante à l’eau et à la poussière. Elle peut donc être utilisée en extérieur quelles que soient les conditions météorologiques.

Détection intelligente

La eufyCam 2C utilise la détection humaine pour envoyer des notifications uniquement lorsqu’elle détecte des personnes. Cela réduit les fausses alertes causées par des animaux ou des objets en mouvement.

Stockage local sécurisé

Toutes les vidéos sont stockées localement via la eufy HomeBase 2. Il n’y a pas de frais mensuels pour le stockage, et vos données restent sécurisées et accessibles uniquement par vous.

Résolution HD 1080p Autonomie de la batterie Jusqu’à 180 jours Vision nocturne Oui Certification IP67 (résistant à l’eau et à la poussière) Détection Détection humaine intelligente Stockage Stockage local via eufy HomeBase 2

Les plus Autonomie,

Résistant aux intempéries,

Stockage Les moins RAS

La eufy Security eufyCam 2C est une excellente option pour ceux qui cherchent une caméra de surveillance extérieure fiable et abordable. Elle offre une longue autonomie de 180 jours, une résistance aux intempéries avec la certification IP67, et un stockage local sans frais mensuels grâce à la HomeBase 2. Avec une réduction de 43%, c’est le moment idéal pour investir dans cette solution de sécurité complète et bénéficier d’une surveillance simple et efficace de votre domicile.