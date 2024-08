La très bonne barre de son Sony Bravia Theatre Bar 8 profite d’une grosse promo cet été

Après avoir acheté une excellente TV, il vous faut un très bon équipement sonore et une barre de son peut être une alternative efficace pour ne pas dépenser des sommes faramineuses dans un home-cinema complet.

Si vous voulez profiter pleinement des Jeux Olympiques de Paris 2024 ou tout simplement profiter pleinement de vos films et séries préférées : investir dans un équipement sonore vous sera plus que recommandé !

Malheureusement, acheter un home-cinema complet peut vite plomber vos finances, c’est pourquoi la barre de son Sony Bravia Theatre Bar 8 à moins de 800€ est une excellente alternative !

La Sony Bravia Theatre bar 8 à 790€ !

Habituellement vendue pour 990€, l’excellente barre de son est actuellement en vente pour 790€ sur le site de Son-Video. Une grosse réduction de 200€ qui vous permettra de profiter d’un son Dolby Atmos sans vous ruiner dans un véritable système home-cinema (avec ampli et de multiples enceintes).

PROFITEZ DE 200€ de réduction

Le site de Son-Video vous permet de :

De profiter de la garantie légale de 2 ans (et de l’étendre à 5 ans avec la garantie premium).

Payer en 4 fois (pour ne pas avoir à sortir une telle somme d’un coup),

D'être entièrement remboursé dans les 15 jours si vous n'êtes pas satisfait de votre achat.

D'être livré rapidement (colis expédié dans les 24h suivant l'achat) ou aller la chercher en boutique,

Pourquoi acheter cette barre de son Sony ?

Équipée de 11 haut-parleurs (5.0.2 canaux, compatibles Dolby Atmos et DTS:X), la Sony Bravia Theatre Bar 8 offre un rendu sonore à couper le souffle et une reproduction spectaculaire des différentes fréquences. Seules les basses restent un peu en retrait (malgré les 4 woofers inclus), et il faudra sûrement l’associer avec un caisson de graves pour satisfaire les plus exigeants.

Son calibrage acoustique, rend cette barre de son capable d’ajuster la restitution du son selon les particularités de la pièce dans laquelle elle se trouve et sa connectique vous permettra de l’appairer très facilement à une TV via son entrée HDMI eARC.

Enfin côté format audio, elle est compatible aux DTS, Dolby Digital et Dolby Atmos, indispensables pour la lecture de tous types de programmes, ainsi que sa fonction Acoustic Center Sync pour la coupler avec les haut-parleurs d’une TV Sony compatible.

ÉCONOMISEZ 200€ sur la barre de son SONY