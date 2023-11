L’offre Black Friday immanquable d’OMTech pour personnaliser ses futurs cadeaux de Noël est déjà là

Le Black Friday est l’opportunité de s’acheter des produits habituellement chers à un moindre coût, et nous vous proposons aujourd’hui un graveur laser ultra-précis : idéal pour offrir des cadeaux personnalisés à Noël.

Vous cherchez un moyen de personnaliser vos objets, votre décoration ou des futurs cadeaux de Noël ? Plutôt que d’acheter au prix fort des personnalisations sur des sites internet, vous pourriez tout aussi bien acheter un graveur laser et les faire vous-même quand bon vous semble !

Alors si vous voulez profiter du Black Friday et d’une belle réduction sur l’un des modèles les plus précis du marché : voici comment faire.

200€ de réduction sur le graveur laser Polar 50W

Autant le dire tout de suite, le graveur laser Polar 50W d’OMtech s’adresse à des personnes sûres de pouvoir le rentabiliser sur le long terme. En effet, son prix d’origine se situe à 2949€ et profite actuellement d’une réduction de 200€ pour tomber à 2749€ sur le site officiel de la marque.

Mais la rentabilisation peut aller très vite, surtout à l’approche des fêtes ! Qui n’a jamais voulu offrir un cadeau vraiment personnalisé ? Vous pourriez également graver des décorations d’intérieur ou fabriquer vous-même en quelques clics des goodies de vos franchises préférées.

Où acheter le graveur laser Polar d’OMtech au meilleur prix ? PROMO SPECIALE sur le site officiel d’OMtech.fr Voir l’offre

Faut-il acheter le graveur laser Polar d’OMtech

Si vous avez consulté notre comparatif des meilleurs graveurs laser simples à utiliser, vous avez sûrement constaté que l’espace de gravure était bien souvent limité. En effet, plus le prix d’un graveur laser est faible et plus la zone de gravure est restreinte…

Ici, le Polar d’OMtech offre un espace de travail de 510 mm sur 300 mm soit largement de quoi créer des pièces planes uniques, même de grande taille (en étant 80% plus petit que les modèles possédant la même zone de travail : une prouesse) !

Ajoutons à cela que le graveur laser arrive déjà avec de nombreux « accessoires » comme l’axe rotatif qui permet de graver des surfaces cylindriques comme des verres ou des mugs.

Bien plus petit que les concurrents et il se fond dans votre intérieur !

Nous mettons des guillemets à « accessoire » car c’est comme cela qu’ils sont vendus par de nombreuses marques, mais si vous commencez à graver, ces « accessoires » deviennent rapidement « obligatoires ». Là, au moins, ils sont déjà dans le graveur laser.

Enfin, précisons que les gravures du Polar d’OMtech sont facilitées par :

Sa prévisualisation directement sur l’objet gravé,

directement sur l’objet gravé, Sa mise au point motorisée qui permet d’ajuster la hauteur et d’améliorer la précision de la gravure.

qui permet d’ajuster la hauteur et d’améliorer la précision de la gravure. Son système de refroidissement à eau actif intégré qui lui permet d’être puissant sans surchauffer.

En résumé, vous n’aurez pas besoin de faire de grandes études d’ingénieur pour prendre en main ce graveur laser et devriez obtenir de bons résultats même lors de vos premières gravures !