La batterie externe Samsung à moins de 10€ : le deal à ne pas manquer avant de partir en vacances !

Et si on vous disait qu’on pouvait faire disparaître tous vos problèmes de batterie vide pour moins de 10 euros ? Non non, il ne s’agit pas de magie noire, mais d’une promotion à ne louper sous aucun prétexte ! On vous explique tout.

Que l’on soit du genre à profiter des vacances pour randonner, pour bronzer sur la plage, ou pour découvrir de nouvelles contrées, nous sommes tous confrontés au même problème : il est bien souvent impossible de recharger son smartphone en vacances. Et qui dit plus de batterie, dit, bien souvent, plus de photo souvenir.

Pour vous éviter ce problème, nous vous avons trouver la promo qu’il vous faut. Grâce à Boulanger, vous allez pouvoir doubler, voire tripler l’autonomie de votre smartphone ! Le site de e-commerce propose, en effet, une batterie 10 000 mAh de chez Samsung à un tarif exceptionnel. Mais ce n’est pas tout, le produit fait aussi l’objet d’une ODR (Offre de Remboursement) sur le site de Samsung. Voici comment en profiter et obtenir cette batterie au meilleur prix.

La batterie Samsung de 10 000 mAh pour moins de 10 euros !

Incroyable, mais vrai : avec cette promo, vous allez pouvoir obtenir cette puissante batterie externe pour moins de 10 euros au lieu de 49,99€. Pour cela, rendez-vous sur le site de Boulanger où elle est actuellement affichée à seulement 29,99€.

La batterie fait également l’objet d’une Offre de Remboursement (ODR) d’un montant de 20€, ce qui fait baisser son prix total à seulement 9,99€. Pour en profiter, vous devrez vous rendre sur le site de Samsung et faire la demande de remboursement en suivant avec attention les consignes affichées.

On apprécie le design sobre et élégant de la batterie externe Made In Samsung

N’oubliez pas de faire votre demande de remboursement en ligne avant le 14 octobre 2023. Une fois cette date passée, vous ne pourrez plus faire votre demande.

Une batterie externe petite par la taille, grande par les capacités

Avec son design tout en sobriété, et surtout ses dimensions contenues de 14 centimètres par 7 centimètres, la batterie externe de chez Samsung sait se faire discrète. Côté poids, cette batterie boxe dans la catégorie poids plume avec seulement 240 grammes sur la balance.

Disposant d‘une puissance de 10 000 mAh et équipée d’un chargeur de 25W, cette batterie peut charger et être chargée ultra rapidement ! Pour plus de praticité, elle peut également recharger deux appareils en même temps.

Pour finir, la batterie est bien finie et paraît particulièrement robuste, de quoi rassurer sur sa durée de vie.