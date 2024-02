La barre de son Sony dégringole sous les 900€ grâce à cette promo parfaite pour votre home cinema

Pour celles et ceux qui possèdent déjà un écran ou un vidéoprojecteur 4K, le prochain achat est inévitablement un bon système audio et Son-Video.com propose actuellement une grosse réduction sur l’excellent kit d’enceintes Sony (comprenant la barre de son HT-A5000 et le caisson de basse SA-SW3).

Vous cherchez à améliorer votre installation home cinema et profiter comme il se doit de vos films dans les meilleures conditions ? Alors si l’aspect visuel est bien évidemment ce vers quoi les consommateurs se jettent en premier, il convient de ne pas négliger la dimension audio qui – plus que l’image – vous immergera pleinement dans les films.

Et pour franchir le pas d’une qualité audio nettement supérieure à celle des enceintes contenues dans votre TV (ou votre vidéoprojecteur) quoi de mieux qu’une promotion ? On vous explique ici comment profiter de l’offre de Son-Video sur la barre de son Sony HT-A5000.

La barre de son Sony et son caisson de basse à -25%

Habituellement vendue pour 1198€, la barre de son Sony HT-A5000 et le caisson de basse SA-SW3 est actuellement proposé par Son-Video à 899€ ! Une réduction de 299€ qui vous permettra de mettre la main sur un système son de très haute qualité et de profiter de vos films en Dolby ATMOS !

Certes, cela reste un investissement, mais Son-Video vous permet d’étaler le paiement sur 4 mois et de ne payer « que » 224.75€ tous les mois et de ne pas sortir les 899€ d’un coup. Bien sûr, cet appareil possède la garantie légale de 2 ans et si vous n’en êtes pas satisfait, Son-Video vous laisse 15 jours pour la retourner et être complètement remboursé !

Seule, la barre de son coûte 799€ (699€ en ce moment avec une réduction de 100€) alors que le caisson de basse est à 499€. Donc pour 899€, en ce moment, vous avez les deux !

Pourquoi acheter la barre de son SONY HT-A5000 ?

La barre de son Sony présente de nombreux avantages comme la compatibilité au Dolby ATMOS et au DTS:X. Si vous n’êtes pas familiers avec ces deux formats sonores, comprenez qu’ils vous permettent d’avoir un son vertical et d’avoir l’impression que le son vient du dessus (DTS et Dolby étant les deux plus grosses sociétés fournisseuses de codages audios).

En parallèle, la configuration de ses enceintes fait que la barre de son Sony peut vous procurer un son en 5.1 (un son englobant) et se complète du caisson de basse SA-SW3 qui se révèlera particulièrement plaisant lorsque vous regarderez des films avec des graves (comme des vrombissements de voitures).

Côté connectique, l’enceinte embarque

Deux ports HDMI (ARC et eARC),

Une prise jack,

Une entrée audio optique.

Mais si vous souhaitez vous passer de câbles (et optimiser votre cable management), la barre de son possède également le Bluetooth. Ainsi, il sera facile de se connecter à votre TV ou à votre smartphone, enceinte connectée, tablette grâce à sa connexion Wi-Fi et sa compatibilité à l’Apple AirPlay.

Les plus Deux enceintes surpuissantes,

L’audio 3D Dolby ATMOS et DTS:X,

Une connectique très complète,

La polyvalence (gaming, films, musiques, etc.) Les moins Le design très (trop ?) soft,

Une télécommande difficile à prendre en main.

Vous l’aurez compris, la barre de son Sony et son caisson de basse sont des équipements parfaits pour une installation sonore de haute qualité et avec une promotion de 299€, le kit devient plus qu’intéressant pour votre home cinema.