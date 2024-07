La barre de son Samsung a un excellent rapport qualité/prix grâce aux soldes d’été

Son-Video fait exceptionnellement chuter le prix de la barre de son Samsung HW-S66D et vous permet d’acquérir une belle enceinte à un prix très abordable.

Après avoir bien choisi votre TV 4K UHD et sélectionné les critères qui vous convenaient le mieux, vous vous êtes sûrement tourné vers l’aspect sonore de votre installation. Et si vous n’avez ni le budget, ni l’espace pour un home-cinema complet : les barres de son représentent une alternative à la fois abordable et qualitative.

Et à ce jeu, la barre de son Samsung HW-S66D s’en tire déjà admirablement bien en temps normal et a fortiori : encore plus durant les soldes !

La barre de son Samsung a un prix imbattable

Habituellement vendue pour 329€, la barre de son Samsung profite d’une réduction de 24,32% sur Son-Video.com. Concrètement, cela signifie que le prix de cet appareil chute à 249€ et vous permet donc de réaliser une belle économie sur votre installation sonore.

Côté livraison, Son-Vision expédie votre commande dans les 24h, vous assurant de recevoir votre vidéoprojecteur rapidement (et vous permet également de le retirer dans une de leurs boutiques). Petit plus non négligeable, si vous n’êtes pas satisfait de votre achat, vous disposez de 15 jours pour être remboursé intégralement : une vraie bonne garantie lorsqu’il s’agit de dépenser une telle somme.

Que vaut la barre de son Samsung HW-S66D ?

La compétition est intense dans le domaine des barres de son, surtout pour les modèles abordables. Cependant, la Samsung HW-S66D n’a rien à envier à ses concurrentes, car elle possède de nombreux avantages pour attirer les clients.

En outre, la barre de son Samsung HW-S66D dispose d’une connectivité sans fil pratique, vous permettant de diffuser de la musique et des podcasts depuis votre smartphone ou votre tablette pour profiter pleinement des 7 haut-parleurs présents dans cette barre de son et de son haut-parleur central dédié aux dialogues et à ses haut-parleurs latéraux qui créent des effets surround immersifs.

Elle est également compatible avec les assistants vocaux tels qu’Amazon Alexa, vous offrant ainsi un contrôle pratique avec votre voix. Son design élégant et discret s’adapte facilement à tout type de décoration intérieure. Enfin, elle est facile à installer et à utiliser grâce à son interface conviviale.

Nombre de haut-parleurs 7 Formats audio supportés Dolby Atmos, DTS Virtual:X Connectique HDMI eARC, WiFi, Bluetooth Appareils connectés supportés AirPlay 2, Chromecast & Spotify Connect Poids 2,7 kg Dimensions de la barre de son (LxHxP) 670 x 62 x 105 mm

Les plus Restitution des dialogues claire,

Design compact et facile à intégrer à votre installation

La connectique fournie (HDMI eARC, Wi-FI, Bluetooth)

De nombreuses fonctionnalités Les moins Le manque de basses