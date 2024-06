Le barbecue Air Fryer de Ninja voit son prix chuter sur Amazon juste avant l’été

Vous habitez un appartement sans jardin mais disposez d’un balcon, même s’il est petit ? Parfait ! La marque Ninja fait un retour en force sur le marché avec un barbecue qui va certainement attirer de nombreux adeptes. Point bonus : il est actuellement en promotion sur Amazon.

Vous avez déjà entendu parler de Ninja ? Que ce soit avec sa fameuse machine à glace très populaires sur les réseaux sociaux ou ses friteuses à air toujours plus avancées technologiquement, la marque ne cesse de séduire.

Dernièrement, elle est arrivée sur le marché avec un nouveau produit qui devrait faire plaisir à tous ceux qui n’ont pas la chance d’avoir un jardin cet été : un barbecue, gril, fumoir ou encore Air Fryer qui s’utilise sur le balcon. Et pour ENFIN faire venir l’été, Amazon baisse le prix de cet appareil 7 en 1 sur son site.

Ninja Woodfire : le barbecue 7 en 1 est à moins de 300€ sur Amazon

Imaginez votre été, entouré de vos proches et de bonnes grillades sur votre balcon. Ça fait rêver, non ? Ça tombe bien, ça devrait arriver. Grâce au Ninja Woodfire, qui d’ailleurs n’est pas seulement un barbecue électrique, vous pourrez le poser tranquillement sur votre balcon et profiter enfin du plaisir des grillades depuis votre appartement.

Pour profiter au mieux de cet appareil, Amazon propose actuellement une offre à ne pas manquer. Le Ninja Woodfire est proposé à 299€ au lieu de 349,99€ habituellement. Soit une réduction de 50€ et en ce moment, on ne crache pas sur le moindre petit centime de gagné, n’est-ce pas ?

Évidemment, sur Amazon vous avez la possibilité de payer en 4x sans frais. Soit un montant de 74€ pendant 4 mois.

Ninja Woodfire : il a quoi dans le ventre ?

Si vous voulez avoir un avis détaillé sur cet objet un brin futuriste, rendez-vous sur notre article dédié. Si vous avez un peu la flemme, voici les atouts majeurs de cet appareil.

Un concept novateur : la cuisson au bois en toute simplicité

Le Ninja Woodfire promet de transformer la cuisson en plein air grâce à son système de cuisson au bois intégré. Contrairement aux barbecues traditionnels qui nécessitent du charbon ou des bûches encombrantes, le Woodfire utilise des pellets de bois pour créer cette saveur fumée. Les pellets sont insérés dans un compartiment dédié et une simple pression sur un bouton permet de lancer la cuisson. Fini les longues attentes pour que le charbon prenne, le Ninja Woodfire vous simplifie la vie. ET c’est une cuisson possible sur balcon contrairement barbecues traditionnels.

Le genre de choses qui n’arriveraient pas avec le Ninja Woodfire…

Polyvalence et performance

Le Ninja Woodfire ne se contente pas de griller, il est conçu pour être multifonctionnel. En plus de la grillade classique, il propose des modes de cuisson variés tels que la fumaison, le rôtissage, et même la cuisson lente. Cette polyvalence permet de s’attaquer à une grande variété de recettes, des steaks parfaitement grillés aux côtes levées fumées lentement, en passant par des légumes rôtis.

L’appareil est équipé d’un thermostat précis et d’un affichage numérique qui permettent de contrôler facilement la température et le temps de cuisson. Cela garantit des résultats constants et de haute qualité à chaque utilisation.

Design et ergonomie

Le design du Ninja Woodfire est pensé pour être à la fois esthétique et pratique. Compact et élégant, il trouve sa place sur n’importe quel balcon ou terrasse sans encombrer l’espace. Ses poignées ergonomiques facilitent le déplacement, et son nettoyage est un jeu d’enfant grâce à ses composants amovibles et compatibles avec le lave-vaisselle.

L’innovation au service de la saveur

Ce qui distingue vraiment le Ninja Woodfire, c’est son système unique de diffusion de la fumée. Les pellets de bois, une fois allumés, libèrent une fumée riche et aromatique qui imprègne les aliments pour leur donner une saveur authentique de barbecue au bois. Cette technologie permet d’obtenir des résultats dignes des meilleurs barbecues directement depuis votre balcon, sans les complications des équipements traditionnels de fumage.

Les plus Appareil 7 en 1,

Compact, parfait pour le balcon,

Design,

Technologie Ninja. Les moins RAS.