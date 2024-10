Rog Ally Z1, la console portable d’Asus est enfin à moins de 500€

Il va bientôt être temps de ressortir nos consoles pour occuper les longues soirées d’hiver. Pour cela, quoi de mieux que de craquer pour la toute dernière console portable d’Asus, actuellement à -40% ?

Souvenez-vous, l’été dernier, nous étions épaté par les performances de l’ASUS Rog Ally, cette console portable sortie tout droit des chaînes de production d’ASUS. Elle n’avait pour ainsi dire que 2 défauts : un prix très élevé, et une autonomie limitée. Étrangement, quelques mois après, Asus lançait la ROG Ally Z1 Extreme, une version dégonflée de sa console, avec pour principal avantage un prix réduit et une autonomie plus élevée. Meilleure-Innovation aurait-il inspiré ASUS ? Peu probable, mais laissez nous rêver !

Cette même console portable bénéficie, en ce moment même, d’un bon plan irrésistible !

40% de réduction pour la ROG Ally Z1 Extreme de chez Asus

Cette version moins chère se chiffrait tout de même à 699€. C’est là que nous intervenons, puisque la console est actuellement disponible pour la modique somme de 460€ sur le site AliExpress. Pour en profiter, il ne faut pas se contenter de l’ajouter dans son panier, il faudra ajouter le code promo CDF050.

Comme par magie, le prix affiché passera alors de 510€ à 460€. À quelques mois de Noël, difficile de résister à une telle affaire. Mais ne tardez pas, l’offre n’est valable que jusqu’au 7 octobre.

ACHETEZ l’ASUS Rog Ally Z1 Extreme sur AliExpres

La prise en main de la console portable d’Asus est exemplaire

Question livraison, une petite semaine de patience devrait suffire, avant de voir le livreur vous déposer votre nouvelle console. Les frais de port, eux, sont gratuits.

ROG Ally Z1, la petite console qui a tout d’une grande

Véritable machine de guerre, l‘Asus Rog Ally nous avait bluffé par sa fiche technique, au programme, on retrouvait pêle mêle :

Un écran 1080p, 7 pouces, 60 fps,

16 Go de RAM

512 Go de stockage

Windows 11

WiFi 6E

À peine 600g sur la balance

Cette version soit-disant moins performante bénéficie en réalité de la même fiche technique. Seul le processeur a été remplacé par un modèle moins puissant mais également moins gourmand. Ainsi, mis à part les jeux pour les plus gourmands, l’expérience devrait rester la même, mais avec une autonomie supérieure.

Contrairement aux autres consoles portables, l’Asus Rog Ally Z1 a l’avantage, grâce à son système d’exploitation, de pouvoir faire tourner quasiment tous les jeux disponibles. Il sera ainsi possible d’accéder au store d’Ubisoft, d’Epic Games, de Steam ou au XBOX Game Pass.

PROFITEZ DE -40% sur ROG Ally Z1 Extreme