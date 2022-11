Toujours plus perfectionnés, les aspirateurs robots n’ont de défauts que le prix. Sauf quand Meilleure-innovation.com vous trouve les meilleures promos du moment ! Vous n’avez plus qu’à choisir votre modèle préféré et à le regarder travailler.

Il est désormais loin, le temps des premiers aspirateurs robots que l’on retrouvait bloqué au moindre tapis. Désormais équipés de technologies avancées comme le LIDAR et de détecteurs d’objets, ils sont capables de travailler en parfaite autonomie pour soulager notre quotidien. Mieux encore, certains modèles sont désormais capables de nettoyer le sol en plus de l’aspirer. Pour profiter de ces nouvelles technologies, voici les meilleures offres d’aspirateurs robots du moment.

Pour savoir comment choisir le modèle qu’il vous faut, voici notre comparatif des meilleurs aspirateurs robots du marché.

Le Roborock S7 à 333€ au lieu de 430€

Le Roborock S7 est une des références du marché grâce à son système de lavage convaincant. Il séduit également par sa facilité d’emploi et son système de navigation performant. Notre test du modèle S7 Pro Ultra avait montré un produit « sans défaut ».

AliExpress a décidé de casser les prix le 1er novembre à partir de 8 heures avec une remise totale de 23%. Il faudra en revanche être rapide : seuls 2000 exemplaires seront disponibles en noir et en blanc. Pour obtenir la remise totale, il faudra activer le code promo SDXFR32.

Les plus Performances en aspiration

Qualité du lavage

Facilité d’utilisation Les moins Autonomie limitée

PROMOTION Roborock S7 à 333€ avec le code SDXFR32 Acheter

iRobot Roomba i5+ et iRobot Braava Jet : deux aspirateurs robots pour le prix d’un

Promotion exceptionnelle chez Darty qui propose un lot composé de l’aspirateur robot iRobot Roomba i5+ et du robot nettoyeur iRobot Braava Jet pour 729,99€. Ce qui équivaut à plus de 700€ de remise !

L’aspirateur robot iRobot Roomba i5+ est un véritable best-seller grâce notamment à sa facilité de prise en main et son système de cartographie efficace. Le iRobot Braava Jet est lui spécialisé dans le nettoyage du sol. Parfait pour la cuisine !

Pour finir en beauté, Darty propose un bon d’achat de 90€ avec le code DARTY30 au passage de votre commande.

Les plus Deux robots complémentaires

Paramétrage intuitif

Excellent rapport qualité prix Les moins Le iRobot Braava Jet nécessite de la lumière pour fonctionner

PROMOTION Deux robots à -44% + 90€ offerts avec le code DARTY30 ! Acheter

À lire aussi : iRobot lance la gamme Roomba i5 : un aspirateur robot encore plus performant

L’aspirateur robot Dreame D9 Max à 239€ seulement

La marque Dreame s’est construit au fil des années une solide réputation grâce à des produits à l’excellent rapport qualité prix. Le Dreame D9 Max va dans cette lignée grâce à une très bonne puissance d’aspiration alliée à un système de nettoyage efficace. Robuste, il réalise un nettoyage intelligent grâce à son LIDAR intégré.

Rakuten le propose à un prix intéressant pour quelques jours seulement. Il passe en effet sous la barre des 240€. Pour en bénéficier, rien de plus simple. Rendez-vous sur le site de Rakuten et passez commande. Aucun code promo nécessaire !

Les plus Robuste

Puissance d’aspiration

LIDAR Les moins RAS

PROMOTION Dreame D9 Max à 239€ seulement Acheter