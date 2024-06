Ces 2 nouveaux aspirateurs balais laveurs profitent d’une belle offre de lancement

Roborock effectue un pas supplémentaire vers l’électroménager de luxe. Pour le suivre, ce n’est pas compliqué : profitez des bons plans sur les nouveaux modèles d’aspirateurs balais laveurs Flexi Pro et Lite !

C’est l’été, on veut profiter des vacances et du temps qui file… Maintenez votre maison propre et invitez autant de monde que vous voulez, autant de fois que vous voulez, pour les soirées barbecues devant les événements sportifs de 2024, sans jamais vous fatiguer ! On a l’arme suprême pour faire le ménage en un clin d’oeil : les nouveaux modèles de balais aspirateur-laveurs Flexi Pro et Lite de Roborock. Avec un petit cadeau de bienvenue en prime, afin de limiter vos dépenses…

Rendez-vous sur Cdiscount pour une remise de 50 € immédiate… mais limitée !

Actuellement disponibles sur Cdiscount, les appareils Flexi versions Pro et Lite vous font bénéficier d’une réduction alléchante mais uniquement jusqu’au 26 juin, à savoir :

Sur Cdiscount, vous avez le choix :

Le lien ci-dessus vous conduit sur le plus avancé des deux modèles ;

Ajoutez-le à votre panier, ou bien optez pour la version Lite en suggestion un peu plus bas sur la page ;

un peu plus bas sur la page ; Le paiement en 4 fois est disponible pour 3,48 € supplémentaire/mois !

Pourquoi les balais apsirateurs-laveurs Flexi Pro et Lite sont-ils une bonne affaire ?

Deux appareils d’une efficacité inouïe, dont un à la pointe de la technologie de nettoyage intelligent…

Maniabilité

La gamme Flexi s’incline à 180 degrés pour passer sous la plupart des meubles. Le Flexi Pro pèse plus lourd que le Lite (5 kg contre 4 kg), mais embarque des roues motrices pour accompagner votre geste !

Performances (sur sols durs uniquement)

Un niveau d’aspiration de 17 000 Pa et un réservoir d’eau propre à compléter avec du détergent, telle est la combinaison offensive de la gamme Flexi, soutenue par une LED au niveau de la brosse (version Pro uniquement) et un design permettant de longer les plinthes avec un écart d’un millimètre seulement !

Autonomie et réservoirs

Deux modèles, deux mesures :

Flexi Pro : 50 min d’autonomie , 730 ml d’eau propre et 450 ml d’eau sale ;

, 730 ml d’eau propre et 450 ml d’eau sale ; Flexi Lite : 40 min d’autonomie, 620 ml d’eau propre et 400 ml d’eau sale.

Entretien

Ultra-facile : la station d’accueil des deux appareils embarquent une fonction d’auto-nettoyage et d’auto-séchage pour une brosse toujours impeccable et sans mauvaises odeurs ! Vous n’aurez besoin de la retirer que pour ôter les déchets filandreux.

Connectivité

Disponible uniquement sur le modèle Flexi Pro, qui s’appaire à l’application Roborock pour :

modifier la vitesse de rotation de la brosse , des roues motrices et de la puissance d’aspiration ;

, des roues motrices et de la puissance d’aspiration ; lancer un auto-nettoyage ou auto-séchage à distance ;

ou à distance ; programmer des horaires off pour éviter les nuisances sonores…

Quelques caractéristiques pour finir…

Poids 5 kg (Version Lite : 4 kg) Autonomie 50 min (VL : 40 min) Réservoirs Eau propre : 730 ml (VL : 620 ml) / Eau sale : 450 ml (VL : 400 ml) Puissance 17 000 Pa Auto-nettoyage Eau chaude à 60°C (VL : standard) Auto-séchage Air chaud à 55°C (VL : 50°C) Niveau sonore 75 dB max Modes de nettoyage Auto, Eco et Max Lampe de tête LED (VL : non) Application Roborock (VL : non)

Les plus Inclinaison à 180 degrés

Puissante aspiration

Possibilité de longer les plinthes

Bonne autonomie

Auto-nettoyage et auto-séchage inclus

Position repos à la verticale Les moins Ne fonctionne que sur sols durs

Appareil relativement bruyant