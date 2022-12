Vous souhaitez vous débarrasser de votre vieil aspirateur à chariot, mais les prix des aspirateurs sans fils vous freinent ? On va vous faire changer d’avis avec cette promotion immanquable sur le Tineco Floor One S3 Breeze. Ce modèle capable d’aspirer et de laver affiche en effet une remise de 144€ grâce à notre code promo. On vous dit tout en fin d’article.

Autrefois porté par le fabricant Dyson, le marché des aspirateurs balais a pris une ampleur considérable ces dernières années grâce à l’amélioration massive des batteries. Tineco fait partie de ces constructeurs qui proposent des produits performants pour un budget contenu, à l’image de ce Floor One S3 Breeze.

Tineco Floor One S3 Breeze : un aspirateur eau et poussière performant

Le Tineco Floor One S3 Breeze est un aspirateur balai sans fil qui séduit par sa polyvalence. Il est en effet capable d’aspirer comme de laver le sol et se montre idéal pour le quotidien.

Un modèle design et bien pensé

Le Floor One S3 Breeze arbore un design proche de son grand frère le Floor One S5 que nous avions testé. Il allie modernité et praticité avec sa grande poignée facile à prendre en main. Après l’utilisation, son mode parking se révèle plus qu’appréciable pour le ranger discrètement.

Côté performances, il permet de nettoyer efficacement les tâches du quotidien notamment grâce à sa tête motorisée. On regrette simplement la taille un peu limitée du réservoir d’eau.

Le Floor One S3 Breeze est parfait pour un usage quotidien

Un aspirateur connecté

Son écran LED couleur vous donne des informations utiles concernant votre niveau de batterie ou la puissance de fonctionnement de l’aspirateur. Mieux encore, il affiche des alertes quant au niveau des différents réservoirs.

Mieux encore, l’aspirateur peut être connecté à votre smartphone en Wi-Fi. Si les informations indiquées sur l’application sont similaires à celles de l’écran, on peut en revanche accéder à des réglages pour personnaliser son fonctionnement. Il est en effet possible de faire varier la vitesse du rouleau et la quantité d’eau utilisée.

Les plus Design réussi

Performants idéales pour le quotidien

Position parking Les moins Autonomie limitée à moins de 30 minutes

Poids élevé

L’écran du Floor One S3 Breeze est particulièrement pratique

Aliexpress propose en ce moment une remise de 28% sur le Tineco Floor One S3 Breeze, faisant passer son prix à 309,86€.

Pour plus de confort, la livraison se fait gratuitement et en 3 jours seulement. Mais dépêchez vous, l’offre n’est valable que jusqu’au 1er Janvier 2023 !