Promo aspirateur balai : Rowenta et Cdiscount offrent 40% sur le modèle star de la marque

Cdiscount a décidé de casser les prix sur tout son électroménager et l’une des meilleures promos du moment est l’aspirateur balai Rowenta qui bénéficie d’une réduction de 40%.

Après les fêtes et avoir invité toute votre famille, il ne reste qu’une tâche à faire : le ménage… Alors pour bien commencer l’année, Cdiscount casse le prix de nombreux appareils électroménagers dont l’aspirateur balai de Rowenta – véritable référence dans les modèles du genre – qui perd 40% de son prix !

La star des aspirateurs balai Rowenta à -40%

Alors qu’il coûte généralement 349.99€, Cdiscount vous permet d’obtenir l’aspirateur balai sans fil de Rowenta pour « seulement » 209.99€. Une réduction de 140€ qui fera plaisir à toutes celles et ceux qui ont déjà (trop) dépensé durant les fêtes.

Il s’agit donc là d’un beau cadeau en retard de Noël et si la garantie légale de 2 ans ne vous suffit pas, vous pourrez ajouter un supplément de 29,99€ pour passer à 4 ans de garantie.

De même, si vous n’avez pas les liquidités pour payer immédiatement les 209,99€ de l’aspirateur balai, vous pourrez étaler le paiement sur 3, 5, 10 ou 20 fois.

Pourquoi l’aspirateur balai Rowenta est celui qu’il vous faut ?

L’aspirateur Rowenta qui répond au nom de « YY5034FE » possède de nombreux avantages :

Un collecteur de 0.55 L,

Une batterie amovible,

Un manche pliable pour faciliter le passage sous les meubles,

Un support mural pour le rangement.

Quelques points restent à soulever concernant cet aspirateur qui devient bruyant à pleine puissance (82dB) et n’a une autonomie « que » de 45 minutes… Cela conviendra parfaitement aux appartements et aux maisons de taille moyenne, mais qui pourra représenter un véritable point faible si vous devez faire le message durant plus de temps…

Les autres promotions folles de Cdiscount

Le plus fort avec cette promotion de Cdiscount est qu’elle n’arrive pas seule ! De très nombreux produits sont concernés, allant de la machine à café Krups, au blender en passant par le multicuiseur Cookeo de Moulinex !

