L’aspirateur robot Xiaomi Vacuum E12 à moitié prix pour un temps limité

Ne ratez pas cette offre Xiaomi : l’aspirateur robot Xiaomi Vacuum E12 est à -100€. Simplifiez votre nettoyage dès maintenant.

Vous passez toujours l’aspirateur à la main ? Pourquoi ne pas passer à la solution automatique ? Le Xiaomi Robot Vacuum E12 pourrait bien être la réponse à vos besoins. Conçu pour rendre le nettoyage de votre maison plus facile et plus efficace, ce robot aspirateur est actuellement disponible avec une réduction de 50%.

Facile à utiliser et très pratique, il vous permet de garder vos sols propres sans effort. Laissez ce petit appareil faire le travail pendant que vous vous consacrez à des activités plus agréables.

-50% sur l’aspirateur robot Xiaomi Vacuum E12

Habituellement proposé à 199.99€, l’aspirateur robot Xiaomi Robot Vacuum E12 est désormais disponible pour 99.99€ sur le site officiel Xiaomi, ce qui vous fait économiser 100€.

Pour le commander, rien de plus simple :

Rendez-vous sur la page produit Xiaomi.

Ajoutez l’aspirateur robot à votre panier.

Au moment du paiement, vous verrez le prix barré à 199.99€, mais vous le paierez à 99.99€.

Pourquoi choisir l’aspirateur robot Xiaomi Robot Vacuum E12 ?

Fatigué de passer l’aspirateur manuellement ? Le Xiaomi Robot Vacuum E12 pourrait bien être la solution parfaite pour vous. Voici ce qui le rend intéressant :

Aspiration puissante

Le Xiaomi Robot Vacuum E12 est équipé d’une aspiration de 4 000 Pa. Il est capable de ramasser la poussière, les miettes et même les poils d’animaux, assurant ainsi un nettoyage en profondeur en un seul passage. Vous pouvez compter sur lui pour garder vos sols impeccables.

Autonomie de 110 minutes

Avec une autonomie de 110 minutes, cet aspirateur robot peut nettoyer de grandes surfaces sans interruption. Que vous ayez un appartement ou une grande maison, le Xiaomi Robot Vacuum E12 peut couvrir toutes les pièces en une seule charge.

Design

Son design fin permet au Xiaomi Robot Vacuum E12 de se glisser facilement sous les meubles. Il peut nettoyer sous les lits, les canapés et autres endroits difficiles d’accès, garantissant que votre maison soit propre partout.

Navigation intelligente

Grâce à sa technologie de navigation intelligente, le Xiaomi Robot Vacuum E12 planifie ses parcours de nettoyage en zigzag. Il utilise des capteurs pour éviter les obstacles et les chutes, ce qui le rend très efficace pour naviguer dans des environnements domestiques complexes.

Contrôle via application

Avec l’application Xiaomi Home, vous pouvez contrôler et programmer le Xiaomi Robot Vacuum E12 à distance. Que vous soyez à la maison ou en déplacement, vous pouvez planifier les tâches de nettoyage, ajuster les niveaux d’aspiration et surveiller l’avancement du nettoyage en temps réel. Il est également compatible avec Google Assistant et Alexa pour un contrôle vocal simplifié.

Puissance d’aspiration 4 000 Pa Autonomie de la batterie Jusqu’à 110 minutes Design Fin pour navigation sous meubles Connexion WiFi, contrôle via application Xiaomi Home Réservoir d’eau 200 ml Garantie 2 ans Compatibilité Alexa et Google Assistant

Les plus Puissance d’aspiration

Autonomie,

Navigation intelligente. Les moins Ne peut pas monter sur des tapis épais.

Le Xiaomi Robot Vacuum E12 est une excellente option pour ceux qui cherchent à automatiser le nettoyage de leur maison. Avec une réduction de 50%, c’est le moment idéal pour investir dans cette solution de nettoyage efficace et pratique. Gagnez du temps et de l’énergie en laissant ce robot aspirateur s’occuper de vos sols