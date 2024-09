L’aspirateur robot Xiaomi E12 est à moitié prix pour la rentrée !

Si vous cherchez à acheter un aspirateur robot pour bien commencer l’année, Xiaomi propose actuellement son modèle Vacuum E12 à -50%.

Avec la rentrée, il n’est pas toujours facile de consacrer du temps aux tâches ménagères. Heureusement, il est possible d’en automatiser une partie et de laisser l’entretien de sa maison à un aspirateur robot.

Et exceptionnellement, Xiaomi fait tomber le prix de son aspirateur robot vacuum E12 de 50% ce qui le fait chuter sous la barre symbolique des 100€ !

Le Xiaomi Robot Vacuum E12 à moitié prix

Le Xiaomi Robot Vacuum E12, habituellement proposé à 199,99€, est maintenant disponible à 99,99€, soit une réduction de 100€ et 50% de remise.

ACHETEZ le Xiaomi Robot Vacuum E12

A lire aussi 5 astuces pour optimiser les performances de votre aspirateur robot

Acheter le Xiaomi Robot Vacuum E12 sur le site de Xiaomi offre plusieurs avantages :

Option de financement : Xiaomi permet un paiement en plusieurs fois, rendant l’achat plus flexible.

: Xiaomi permet un paiement en plusieurs fois, rendant l’achat plus flexible. Livraison gratuite en 3 jours : votre nouvel aspirateur arrive rapidement, prêt à vous simplifier le ménage.

: votre nouvel aspirateur arrive rapidement, prêt à vous simplifier le ménage. Retours faciles : si vous changez d’avis, Xiaomi propose un retour gratuit et un remboursement intégral.

Simplifiez votre ménage avec le Xiaomi Robot Vacuum E12

Conçu pour ceux qui cherchent une solution abordable, voici ce que le Xiaomi Robot Vacuum E12 a à offrir :

Puissance

Conçu pour les utilisateurs à la recherche d’une solution abordable, il offre une puissance d’aspiration de 4 000 Pa, capable de gérer la poussière, les miettes et les poils d’animaux sur différents types de sols.

PROFITEZ -50% de réduction

Navigation et contrôle via l’application

Le Xiaomi Robot Vacuum E12 utilise un système de navigation basé sur des capteurs optiques, ce qui le rend efficace dans les espaces ouverts avec peu d’obstacles. Bien qu’un système LiDAR aurait été plus précis, surtout dans les environnements complexes, ce robot reste facile à contrôler via l’application Xiaomi Home. Vous pouvez lancer un nettoyage, suivre son parcours, et ajuster les paramètres directement depuis votre smartphone, ce qui simplifie le ménage au quotidien.

Conception pratique et autonomie

Avec une hauteur de seulement 8 cm, le Xiaomi E12 peut facilement se glisser sous les meubles pour nettoyer les zones difficiles d’accès. Il est équipé d’une batterie de 2 600 mAh, lui offrant une autonomie de 110 minutes, ce qui est suffisant pour couvrir une grande partie de la maison en un seul cycle de nettoyage.

-50% sur le Xiaomi Robot Vacuum E12

Polyvalence avec le réservoir 2-en-1

Ce modèle est également doté d’un réservoir 2-en-1 qui permet d’alterner entre l’aspiration et le nettoyage humide. Cela en fait un outil polyvalent qui peut répondre à divers besoins de nettoyage sans nécessiter plusieurs appareils. C’est particulièrement utile pour maintenir des sols propres sans effort supplémentaire.

Système de capteurs et sécurité

Le Xiaomi Robot Vacuum E12 est équipé de capteurs de collision et de détection de vide qui lui permettent d’éviter les obstacles et les chutes. Cela le rend adapté aux maisons avec plusieurs pièces, y compris celles avec escaliers ou meubles délicats.

Entretien facile et conception intuitive

Enfin, ce modèle a été conçu pour être facile à entretenir. Le bac à poussière et le réservoir d’eau se retirent facilement pour le nettoyage, et les filtres sont remplaçables, ce qui garantit que votre aspirateur reste en bon état de fonctionnement sur le long terme.

Puissance d’aspiration 4 000 Pa Capacité de la batterie 2 600 mAh (capacité nominale) Autonomie Jusqu’à 110 minutes Contrôle Application Xiaomi Home Réservoir Réservoir d’eau et bac à poussière combinés Avis 4.8/5 pour 296 avis sur Xiaomi Accessoires inclus Brosse principale, brosse latérale, lavette, etc.

Les plus Puissance d’aspiration,

Réservoir,

Autonomie. Les moins Pas de station de vidange automatique.

Le Xiaomi Robot Vacuum E12 offre un bon rapport qualité-prix avec ses -50%. Avec une note de 4,8/5 basée sur 296 avis sur le site de Xiaomi, il est très apprécié pour sa simplicité et son efficacité. C’est un choix pratique pour garder votre maison propre sans faire un trou dans votre portefeuille, même s’il a quelques limites en termes de navigation.