Promo Roomba S9+ : -800 euros pour l’aspirateur robot ultime !

Vous en avez assez de vous fatiguer à passer l’aspirateur ? Ca tombe bien, avec cette promo, vous allez pouvoir déléguer cette tâche ingrate à un robot, mais pas n’importe lequel : le Roomba S9+, le modèle le plus sophistiqué de chez iRobot !

Oui oui, vous avez bien lu. On vous a déniché une remise de 53 % sur l’un des meilleurs aspirateurs robot du marché. Avec son système de cartographie, sa vidange automatique et sa remarquable qualité de fabrication, le Roomba S9+ va révolutionner votre quotidien. Sans plus tarder, retrouvez dans cet article comment profiter de cette promo et les principales caractéristiques de cet excellent aspirateur.

Roomba S9+ : 800 euros de remise grâce à Darty !

Pour profiter du Roomba S9+ à seulement 699,99€, pas besoin de code promo. Il vous faudra simplement vous rendre sur le site de Darty, et ajouter le produit à votre panier. Vous pouvez opter pour la livraison gratuite, ou le retrait en magasin.

Enfin, Darty propose une extension de garantie de 3 ans au tarif de 179,99€.

Élégants et discrets, l’aspirateur et sa station de recharge s’intègreront parfaitement à votre intérieur

Roomba S9+, l’aspirateur robot ultime ?

Le modèle haut-de-gamme de chez iRobot se distingue par de nombreux aspects. En premier lieu, sa base lui confère une grande autonomie et lui permet de se vidanger régulièrement. Sa forme en « D » permet de nettoyer même dans les angles, et il peut être associé au Bravaa Jet M6 qui s’occupera de laver le sol une fois l’aspiration terminée.

Outre une aspiration de qualité, le Roomba S9+ est particulièrement simple à utiliser, d’abord grâce à l’application iRobot mais aussi grâce à sa compatibilité avec Google et Alexa. Pour finir, sa qualité de fabrication donne confiance et on apprécie son design à la fois moderne et élégant.

On regrette simplement un niveau sonore un peu plus élevé que la moyenne et une tendance à repasser plusieurs fois sur la même zone.

Les plus Facile à utiliser,

Performances remarquables,

Autonomie suffisante,

Système de cartographie. Les moins Niveau sonore un peu élevé.

