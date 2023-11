Cet aspirateur robot est à -30% sur AliExpress moins d’un an après sa sortie

Sorti en mars dernier, le Roborock S8 s’est très vite imposé sur le marché des aspirateurs robot comme une référence. Jusqu’au 18 novembre, il bénéficie déjà d’une promotion qui a de quoi donner envie.

Ce sont les soldes chez AliExpress. Toute une gamme d’appareils électroménagers voit son prix baisser radicalement. Pour vous aider à trouver les réductions les plus avantageuses, nous avons fouiné sur le site à votre place. Notre première cible : l’aspirateur robot Roborock S8.

Le Roborock S8 est une référence sur le marché des aspirateurs robot. Parmi ses points forts : sa navigation, sa serpillière et sa puissance d’aspiration. Souvent cité dans les différents comparatifs, il bénéficie d’une promotion assez intéressante, d’autant plus quand on sait que l’aspirateur n’a même pas une année d’ancienneté.

Retrouvez aussi toutes les autres offres d’AliExpress valables du 11 au 18 novembre

Aspirer une partie du prix avant de vous procurer le robot

La période des soldes AliExpress s’étend du 11 novembre au 18 novembre. Une fenêtre de tir assez courte où la gamme Roborock connait des réductions allant jusqu’à 100€. C’est le cas du Roborock S8. Lancé à 699€ en mars dernier, cet aspirateur robot qui fait également serpillière est en réduction pour l’une des premières fois.

A lire aussi 5 astuces pour optimiser les performances de votre aspirateur robot

Avec le code AEFR100, profitez d’une promotion de 100€ sur le prix initial déjà en baisse par rapport au prix de lancement. En effet, à l’heure actuelle, le Roborock S8 est proposé à 599€, donc avec une réduction de 100€. Sur AliExpress, le code permet aussi de baisser le prix du robot aspirateur, le faisant passer à 499€, soit une chute de plus de 28%. Une aubaine pour un aspirateur robot de cette gamme.

PROFITEZ DU BON PLAN Roborock avant qu’il ne soit trop tard Acheter

Les plus Une navigation performante avec un évitement d’obstacle réussi.

Une fonction serpillière bien gérée.

Une double aspiration puissante. Les moins Tarif sans promotion un peu élevé.

Pas adapté à tout type de tapis.

Cette promo sur le roborock S8 est-elle vraiment intéressante ? La seule fois où le roborock est passé sous la barre des 500€ est sur Rakuten en septembre lors de la vente d’un modèle d’occasion.

Roborock S8 : un aspirateur haut de gamme presque parfait

La marque Roborock avait annoncé lors du CES 2023 l’arrivée d’une nouvelle gamme d’aspirateur robot. Le S8 est le premier modèle à être sorti avec des caractéristiques particulièrement alléchantes. Les différents tests de ce produit high-tech saluent son efficacité et l’apport d’une serpillière vibrante.

Son aspiration apparait comme sa qualité première, notamment avec sa double brosse. De même, le système de navigation de la marque connu pour sa précision se retrouve sur le S8 avec une détection 3D des obstacles et des objets au millimètre.

Type de robot Aspirateur robot laveur Technologie de navigation Laser Puissance 6000 Pa Cartographie Oui Niveau sonore 68,5dB Capacité du bac à poussière 0,4l Autonomie 3h Logiciels compatibles Google Home, Alexa

Attention toutefois aux quelques défauts de l’aspirateur. Les tests regrettent un bac à poussière et à eau trop petit qu’il faut changer régulièrement. Aussi, l’aspirateur robot n’est pas adapté sur des tapis fins. Sa puissante aspiration risque de n’en faire d’une vulgaire poussière.

A lire aussi Notre test de l’aspirateur robot Roborock S8 Pro Ultra