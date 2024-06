Cet aspirateur robot noté 4,4 étoiles est à moitié prix sur Amazon

À la recherche d’un nettoyage efficace et abordable ? L’aspirateur Robot Lefant M210P, avec sa remise de 61%, est la solution idéale pour votre maison.

Vous en avez assez de passer l’aspirateur manuellement ? Le Lefant M210P est peut-être la solution idéale. Actuellement à moins de 100€, cet aspirateur robot offre un nettoyage efficace et discret, parfait pour ceux qui cherchent à simplifier leur routine de ménage.

Avec une aspiration puissante de 2200 Pa, il élimine facilement la poussière et les poils d’animaux, même sous les meubles et dans les coins difficiles d’accès. Vous vous demandez comment il s’adapte à vos besoins ? Grâce à son contrôle via Wi-Fi, Bluetooth, Alexa et une application dédiée, il vous permet de personnaliser vos cycles de nettoyage. Ses six modes de nettoyage et son autonomie de 120 minutes garantissent une maison propre sans effort de votre part.

Alors qu’il coûte normalement 256.99€, l’aspirateur robot Lefant, est en ce moment à 99.99€ chez Amazon. Une belle économie de 157€ sur un appareil de qualité.

L’aspirateur robot Lefant M210P : à ce prix-là, il vaut quoi ?

Pour ceux qui cherchent une manière simple et efficace de garder leur maison propre, l’aspirateur robot Lefant M210P offre de nombreuses fonctionnalités intéressantes :

Puissance et polyvalence

Le Lefant M210P dispose d’une aspiration de 2200 Pa, idéale pour nettoyer en profondeur. Ses deux brosses latérales en caoutchouc et sa buse centrale sans brosse permettent de ramasser efficacement la poussière et les poils d’animaux, même sous les meubles. Ce robot est conçu pour différents types de sols, y compris les tapis à poils courts, les sols en bois dur et les carrelages​.

Navigation précise

Équipé de capteurs anti-collision, le Lefant M210P peut éviter les obstacles et prévenir les chutes. Son système de navigation intelligente permet un nettoyage méticuleux, couvrant toute la surface de votre maison sans manquer de zones. Les modes de nettoyage disponibles incluent le mode zigzag, le mode de nettoyage des bords, le nettoyage en point fixe et le mode automatique, garantissant une couverture complète et efficace​

Contrôle et personnalisation via l’application

Grâce à l’application Lefant Life, vous pouvez contrôler et programmer le nettoyage directement depuis votre smartphone. Vous pouvez choisir les modes de nettoyage, planifier les sessions et recevoir des informations en temps réel, même lorsque vous êtes absent. De plus, il est compatible avec Alexa et Google Assistant, permettant un contrôle vocal simple et pratique​.

Autonomie de la batterie

Avec une autonomie de 120 minutes, le Lefant M210P peut nettoyer de grands espaces sans interruption. Lorsqu’il est à court de batterie, il retourne automatiquement à sa station de charge, puis reprend le nettoyage là où il s’était arrêté, assurant un nettoyage continu et efficace​.

Marque Lefant Dimensions du produit 28L x 28l x 7,8H centimètres Composants inclus Filtre, Brosse latérale, Manuel d’utilisation, Grande boîte à poussière Type de filtre HEPA Durée de vie de la batterie 120 minutes Capacité 500 Millilitres

Les plus Autonomie

Contrôle via application

Navigation intelligente Les moins Petite capacité de réservoir

En résumé, le Lefant M210P est un aspirateur robot efficace et pratique pour maintenir votre maison propre sans effort. Actuellement en promotion à 99,99€, c’est le moment idéal pour investir dans cet appareil. Il offre une bonne aspiration, une navigation intelligente et plusieurs modes de nettoyage pour répondre à vos besoins quotidiens.