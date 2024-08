Cet excellent aspirateur robot Lefant est à moitié prix sur Amazon

À la recherche d’un nettoyage efficace et abordable ? L’aspirateur Robot Lefant M210P, avec sa remise de 57%, est la solution idéale pour votre maison.

Vous en avez assez de devoir passer l’aspirateur tous les jours ? Et si vous pouviez vous en débarrasser pour moins de 100€ ? Le Lefant M210P pourrait bien être la solution parfaite pour vous. Avec ses différents modes de nettoyage – auto, zigzag, spot, et bordure – il s’adapte à tous les coins et recoins de votre maison.

Une affaire à -57% ne pas manquer sur Amazon !

Normalement vendu à 229,99€, l’aspirateur robot Lefant M210P est en ce moment à seulement 99,99€ sur Amazon. Une réduction de 130€ qui ne passe pas inaperçue.

Rendez-vous sur la page produit Amazon. Ajoutez l’aspirateur robot Lefant M210P à votre panier. Lors du paiement, vous verrez le prix initial de 256,99€ barré, et le nouveau prix de 99,99€ s’affichera.

L’aspirateur robot Lefant M210P : que vaut-il à moins de 100€ ?

Pour ceux qui veulent garder leur maison propre sans se compliquer la vie, le Lefant M210P a beaucoup à offrir. À moins de 100€, il combine efficacité et simplicité, tout en restant accessible.

Puissance et polyvalence

Le Lefant M210P propose une aspiration de 2200 Pa, suffisante pour éliminer la poussière, les poils d’animaux, et autres saletés sur différents types de sols, qu’il s’agisse de tapis à poils courts, de sols en bois dur ou de carrelage. Ses deux brosses latérales en caoutchouc, ainsi que sa buse centrale sans brosse, permettent de nettoyer efficacement même sous les meubles.

Navigation intelligente

Grâce à ses capteurs anti-collision, le Lefant M210P évite habilement les obstacles et prévient les chutes, ce qui est rassurant si vous avez des escaliers ou des meubles fragiles. Il offre 6 modes de nettoyage, comme le mode zigzag ou le mode automatique, pour s’assurer que chaque recoin de votre maison est couvert. Ce robot sait se débrouiller pour que vous n’ayez pas à vous en préoccuper.

Contrôle via application

Avec l’application Lefant Life, vous pouvez programmer et personnaliser le nettoyage à distance directement depuis votre smartphone. Vous pouvez choisir le mode de nettoyage, planifier des sessions, et même recevoir des notifications en temps réel, où que vous soyez. Il est également compatible avec Alexa et Google Assistant.

Autonomie de la batterie

Le Lefant M210P offre jusqu’à 120 minutes d’autonomie, de quoi couvrir de grandes surfaces sans interruption. Lorsqu’il a besoin de se recharger, il retourne automatiquement à sa station de charge, puis reprend là où il s’était arrêté. Pas besoin de le surveiller, il s’occupe de tout.

Capacité ‎500 Millilitres Puissance ‎32 Watts Voltage ‎19 Volts (AC) Niveau sonore ‎55 dB Modes de nettoyage 6 Avis 4.3/5 pour 4068 avis sur Amazon

Les plus Autonomie,

Contrôle via application,

6 modes de nettoyage. Les moins Capacité du réservoir.

En ce moment, à 99,99€, c’est l’occasion de dire adieu au ménage manuel. Avec sa bonne puissance, sa navigation intelligente, et son contrôle facile via l’application, il fait le travail pendant que vous profitez de votre temps libre. Un petit coup de pouce pour votre quotidien, sans casser la tirelire !