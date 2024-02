Attention : cet aspirateur robot chute sous les 700€ chez Boulanger grâce à une promo inratable

Ne ratez pas cette offre Boulanger : l’aspirateur robot Dreame L10s Ultra avec une réduction de 100€. Simplifiez votre nettoyage dès maintenant.

À la recherche d’une aide ménagère qui ne vous laissera jamais tomber ? Le Dreame L10s Ultra, actuellement moins de 700€ chez Boulanger, est la réponse. Ce n’est pas juste un aspirateur : c’est un assistant de nettoyage qui travaille pour vous, vous libérant pour les moments importants de la vie.

Doté d’une puissance d’aspiration de 5300 Pa et d’une intelligence artificielle pour la navigation, le Dreame L10s Ultra traverse votre maison en évitant habilement les obstacles, assurant un nettoyage impeccable. Avec sa base autonettoyante, dites adieu à la maintenance régulière. Profitez de cette offre pour intégrer à votre foyer une technologie de nettoyage de pointe, simplifiant votre vie de manière significative.

Direction Boulanger pour profiter des -100€

Habituellement proposé à 799,00€, l’aspirateur robot Dreame L10s Ultra est désormais disponible pour seulement 699,00€ sur Boulanger, ce qui vous fait économiser 100€.

Pour le commander, rien de plus simple :

Rendez-vous sur la page produit Boulanger.

Ajoutez l’aspirateur robot Dreame L10s Ultra à votre panier.

Au moment du paiement, vous verrez le prix barré à 699,00€, mais vous le paierez à 799.00€

Avec les -100€ et la livraison offerte, c’est le bon moment pour s’équiper du dernier aspirateur robot à la mode.

Pourquoi choisir l’aspirateur robot Dreame L10s Ultra ?

L’aspirateur robot Dreame L10s Ultra possède de nombreuses qualités pour se démarquer de ses concurrents comme :

Vidange automatique DualBoost 2.0 : gestion autonome des déchets avec un bac de 3L pour 60 jours sans intervention.

Aspiration de 5300Pa : élimine efficacement la saleté sur tous types de sols.

Batterie de 5200 mAh : jusqu’à 210 minutes de nettoyage sans pause.

Navigation AI 3D : détection précise des obstacles et adaptation au nettoyage de chaque pièce.

Nettoyage et séchage automatiques des serpillières : maintient les sols et l’appareil propres et hygiéniques.

Compatible avec WiFi/APP/Alexa : contrôle facile à distance pour une gestion optimale du nettoyage.

Silencieux à 59 dB : nettoyage puissant sans bruit perturbant.

Avec le Dreame L10s Ultra, offrez-vous une maison toujours impeccable, sans effort. Son système de nettoyage entièrement automatisé, sa puissance d’aspiration et sa technologie de navigation intelligente rendent le ménage plus facile que jamais. Profitez de ces -100€ et de la livraison offerte pour intégrer l’efficacité et la technologie de pointe dans votre routine de nettoyage.

