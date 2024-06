L’aspirateur robot n°1 des ventes d’Amazon profite d’une belle promo

Dreame Bot est une marque qui gagne en notoriété dans le domaine de l’aspirateurs robot. Toujours intégrée à l’écosystème Xiaomi, elle propose des produits de haute qualité. Amazon lance aujourd’hui une offre incroyable sur le D10 Plus, équipé d’un collecteur automatique de poussière.

Dreame a encore enrichi son catalogue d’aspirateurs robots en introduisant en 2022 le D10 Plus. Arborant une robe blanche et disposant d’une base discrète, cet appareil se distingue par son allure sobre. Il se veut également polyvalent, intégrant une serpillière et un système de vidange automatique. Et si vous souhaitez acquérir ce petit bijou, voici une offre qui devrait vous séduire.

Dreame D10 Plus : l’aspirateur robot à -23% sur Amazon

Amazon vous propose une offre exceptionnelle avec le D10 Plus, un aspirateur robot performant et élégant. Alors qu’habituellement, le site e-commerce le vend à 349€, il vous est aujourd’hui proposé à 266,99€. Soit une réduction de 82,01€.

Sur Amazon vous avez la possibilité de voter en 4 fois sans frais. Et si vous disposez du service Prime, le Dreame 10 Plus y est inclu. Vous pouvez donc bénéficier d’une livraison plus rapide.

Le Dreame 10 Plus : l’aspirateur robot avec un truc en plus ?

Dreame se positionne comme un concurrent de poids dans le secteur des aspirateurs robots, en lançant régulièrement de nouveaux modèles, dont l’un des plus récents : le D10 Plus. Ce modèle se distingue par sa station de vidage automatique, permettant à l’appareil de vider son réservoir de poussière, offrant ainsi une autonomie pouvant aller jusqu’à 45 jours.

De plus, il est possible d’ajouter une serpillière pour parfaire le nettoyage, bien que cela ne remplace pas un véritable lavage des sols. Pour optimiser ses déplacements et cartographier son environnement, le robot est équipé d’un télémètre laser.

Le D10 Plus est un aspirateur robot avec un design classique et des dimensions conventionnelles. Il arbore un pare-chocs à l’avant pour prévenir les collisions, un système de ventilation et un haut-parleur à l’arrière, ainsi qu’un LiDAR sur le dessus. Ses dimensions sont de 35 cm de diamètre et 9,68 cm de hauteur, avec un poids de 3,2 kg. Grâce à son épaisseur inférieure à 10 cm, il peut se glisser facilement sous les meubles sans trop de difficultés.

Puissance : 4000 Pa

Contrôle : App/Wi-Fi/Alexa

Autonomie : 190 minutes

Usage : Sols, tapis, poils d’animaux

Navigation : LiDAR LDS