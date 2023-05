Dyson V15 Detect : une offre historique à saisir pour faire son ménage de printemps

Dyson fête le printemps à sa façon et propose une remise exclusive sur son V15 detect, un aspirateur balai haut de gamme qui se distingue par une efficacité à toute épreuve. Avec ses nombreux accessoires, il est l’allié idéal du ménage de printemps !

Après des mois de fraicheur et de grisaille, le printemps s’installe enfin. Les oiseaux chantent, le soleil pointe le bout de son nez.. Et le pollen aussi ! Heureusement, grâce à Dyson, celui-ci devrait moins vous poser de problème. Le fabricant a en effet décidé de casser le prix de son V15 Detect, un aspirateur balai haut-de-gamme capable de filtrer jusqu’à 99,99% des particules, pollen compris. Vous voulez en profiter ? Alors suivez-nous, on vous explique tout.

Une promotion immanquable sur l’aspi balai V15 de Dyson !

Pour cette célébration du printemps, Dyson a décidé de vous offrir 100 euros pour l’achat du Dyson V15 Detect. Pour en profiter, rien de plus simple. Il suffit d’indiquer le code PRINTEMPS-100 au moment de passer commande.

Mais ce n’est pas tout ! Le fabricant en profite pour vous offrir en plus la station d’accueil d’une valeur de 125 euros ! Vous n’aurez rien à faire pour en bénéficier, elle s’ajoute automatiquement à votre panier au moment de la commande.

Dyson v15 Detect : pourquoi c’est un monstre d’efficacité ?

Le Dyson V15 Detect dispose de tout ce qui a fait la réputation du fabricant : cet aspirateur balai est un modèle d’ingénierie, pour lequel chaque aspect a été spécifiquement travaillé pour assurer l’efficacité globale de l’appareil. Lors de notre test complet du V15 Detect, nous avions été impressionné par ses performances et sa facilité d’utilisation au quotidien.

Le V15 detect est fourni avec de nombreux accessoires, dont la brosse Motorbar

Une puissance remarquable

On retrouve d’abord une puissance d’aspiration remarquable, notamment grâce au moteur Hyperdymium capable d’effectuer jusqu’à 125 000 tours par minute. Ce moteur est couplé à la technologie des cyclones à spirale qui fait partie intégrante du design Dyson : ces 14 cyclones permettent d’accentuer l’effet d’aspirateur du moteur grâce à la force centrifuge.

L’ensemble est alimenté par une batterie au lithium qui offre jusqu’à 60 minutes d’autonomie en fonction du mode choisi.

Une excellente filtration

Outre cette puissance d’aspiration, le Dyson V15 Detect se distingue également par son impressionnant système de filtration. Il peut ainsi capturer 99,99% des particules au moment de l’aspiration. De quoi faire rêver toutes les personnes allergiques au pollen ou aux acariens !

Pour assurer une qualité constante de filtration, le Dyson V15 est équipé d’un capteur piezo qui analyse en continu la quantité de particules, et adapte la puissance en conséquence.

Les plus Puissance d’aspiration,

Design réussi,

Qualité de fabrication,

Nombreux accessoires. Les moins Pas de mode parking,

Un peu lourd pour un usage prolongé.