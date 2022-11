Les aspirateurs balais ont le vent en poupe, et pour cause. Sans fil ni chariots, ils sont aussi maniables que puissants. Malheureusement, ces appareils demandent souvent un budget conséquent, c’est pourquoi nous avons repéré pour vous les meilleurs bons plans du web concernant des aspirateurs balais !

Les aspirateurs balais avaient quasiment disparu, mais Dyson les a ressuscité avec le renfort de nouvelles technologies. Depuis, l’ensemble du monde de l’électroménager a suivi, et le marché des aspirateurs balais grandit chaque année un peu plus. Dans ce contexte, nous avons sélectionné pour vous les promos les plus intéressantes du moment. Et si vous n’arrivez pas à vous décider, vous pouvez consulter notre comparatif des meilleurs aspirateurs balais.

L’Aspirateur balai Dreame T30 à 265€ au lieu de 320€

Dreame, filiale du géant Xiaomi, propose des produits à l’excellent rapport qualité prix. Cet aspirateur balais nommé T30 en est la preuve. Entre excellente puissance d’aspiration, design soigné et nombreux accessoires, difficile de lui trouver des défauts. On est d’ailleurs surpris par la qualité de finition et l’apparente robustesse du produit. Seul regret, on aurait aimé une rangée de LED au niveau de la tête d’aspiration pour mieux voir les poussières.

Il bénéficie actuellement d’une promotion immanquable sur Aliexpress. Pour l’obtenir à 265€ au lieu de 310€, vous devez utiliser le code DEALFR5 et un coupon vendeur disponible sur la page du produit. Attention, l’offre n’est valable que jusqu’au 13 Novembre 2022.

Outre sa grande puissance d’aspiration, le Dreame T30 est fourni avec de nombreux accessoires

Les plus Performances d’aspiration

Design soigné et nombreux accessoires

Facile à utiliser Les moins Pas de LED au niveau de la partie balais

PROMOTION Dreame T30 à 265€ avec le code DEALFR5 Acheter

Le Roborock Dyad à prix cassé chez Aliexpress

Décidément, les affaires sont bonnes chez Aliexpress. Cette fois, c’est le Roborock Dyad qui voit son prix dégringoler. Cet aspirateur balai est également capable de laver grâce à un réservoir d’eau de 85 cl. Convaincant tant pour l’aspiration que pour le lavage, cet aspirateur n’a que le poids comme défaut.

Jusqu’au 13 Novembre 2022, il bénéficie d’une remise exclusive chez Aliexpress. Il passe ainsi à 207,10€ avec le code SDXFR23. Ne manquez pas cette affaire !

Les plus Lavage et aspiration de qualité

Réservoir volumineux

Rapport qualité prix Les moins Ne tient pas debout tout seul

PROMOTION Le Roborock Dyad à 207€ avec le code SDXFR23 ! Acheter

Le Dreame P10 Pro à moins de 140€ chez Boulanger

Encore un aspirateur de la marque Dreame, mais cette fois c’est Boulanger qui propose une promo intéressante. Le P10 Pro est un aspirateur d’entrée de gamme qui a de nombreuses qualités à faire valoir. On pense à son design et ses qualités de finition, mais surtout à son aspiration de qualité et à son excellent système de filtration. Pour faire simple : il a tout d’un grand, sauf le prix.

Habituellement vendu aux alentours de 190€, le modèle est actuellement à 134€ chez Boulanger ! Pour profiter de cette promotion, pas besoin de code promo. Vous avez juste à l’ajouter à votre panier et à passer commande.

Les plus Qualité de l’aspiration

Filtration excellente

Design très réussi et poids plume Les moins Autonomie légèrement sous les standards

PROMOTION Dreame P10 pro à 134€ seulement Voir bons plans