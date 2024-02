Le prix de cet aspirateur balai est à moins de 80€ sur Amazon durant les soldes !

Éliminez la poussière sans éliminer votre budget ! Amazon frappe fort avec une réduction de 55% sur l’aspirateur balai H.Koenig, un allié de taille contre la poussière.

Ah, le ménage ! Cette activité qu’on aimerait tous pouvoir zapper… Mais que diriez-vous si elle devenait presque… Simple ? Eh bien, Amazon semble avoir trouvé la formule magique en offrant 55% de réduction sur l’Aspirateur Balai sans Fil H.Koenig UP600. Moins de bataille contre les câbles et plus de temps libre pour vous, c’est exactement ce que cet aspirateur balai vous offre.

A lire aussi notre comparatif des meilleurs aspirateurs balais laveurs

Direction Amazon pour profiter des -55%

L’aspirateur sans fil H.Koenig UP600, d’habitude vendu à 179€, vous pouvez l’avoir maintenant pour seulement 79,90€ sur Amazon. Ça fait une belle économie de quasiment 100€ sur un aspirateur top niveau.

PROMO SPECIALE -55% sur l’aspirateur balai H.Koenig Voir l’offre

Pour le commander, rien de plus simple :

Rendez-vous sur la page produit Amazon.

Ajoutez l’aspirateur sans fil H.Koenig UP600 à votre panier.

Au moment du paiement, vous verrez le prix barré à 179,00€, mais vous le paierez à 79.90€

C’est le moment de se faire plaisir sans se ruiner et de rendre le ménage un peu moins pénible.



Pourquoi choisir cet aspirateur balai sans fil ?

L’aspirateur sans fil H.Koenig UP600 possède de nombreuses qualités comme :

Batterie Lithion 22,2V rechargeable : liberté sans fil avec une technologie de batterie avancée.

Filtration HEPA F9 sans sac : capture plus de 95% des particules fines, vidange facile en un clic.

Puissance d’aspiration de 22,2V : nettoyage efficace grâce à son moteur PowerClean.

35 minutes d’autonomie : nettoyez plus longtemps sans recharger.

Poids léger de 1,16 kg : facilité de manœuvre dans toute la maison.

Brosse Turbo+ 2000±500RPM : nettoyage profond avec une brosse rotative puissante.

65 dB de niveau sonore : aspiration discrète pour moins de dérangements.

Éco-conçu et durable : conçu pour durer, avec un SAV disponible en France.

A lire aussi notre comparatif des meilleurs aspirateurs balais

Avec l’aspirateur balai H.Koenig UP600, le nettoyage devient une tâche facile et rapide. Sa conception légère, sa puissance et son autonomie vous offrent une expérience de nettoyage sans tracas, vous permettant de garder votre maison propre sans effort. C’est l’aspirateur parfait pour ceux qui cherchent une solution pratique et efficace pour leur ménage quotidien.

MEGA PROMO -55% sur l’aspirateur balai sans fil H.Koenig Voir l’offre

Les autres promotions folles sur les aspirateurs sans fil !

Vous n’arrivez pas à vous décider sur un aspirateur sans fil ? Voici les 3 meilleures offres du mois.

Si vous ne savez pas où le ranger, Dyson peut également ajouter un support mural.

Retrouvez toutes les autres promotions de Cdiscount sur la page dédiée !