Cet aspirateur balai 2-en-1 autonettoyant est à -33% avec cette promo exceptionnelle

Pour les soldes, l’aspirateur balai de Jimmy est en réduction. Avec un système de précision pour sa « serpillière » et une capacité autonettoyante, il se place parmi les références du marché.

Sous marque de Xiaomi, Jimmy propose une gamme d’aspirateur depuis plusieurs années. Son best-seller, le H9 Pro, un aspirateur à traineau qui a été salué par la critique lors de sa sortie. L’un de ses derniers produits, l’aspirateur 2 en 1 (aspiration et serpillière) HW9 fait office de référence pour la marque dans ce double usage. Lancé à 299€, il bénéficie d’une promotion qui fait passer son prix sous la barre des 200€.

Jimmy HW9 : un aspirateur balai pour moins de 200€

Saviez-vous que les plateformes d’e-commerce ne sont pas tout le temps l’endroit idéal pour faire des bonnes affaires ? Preuve en est avec l’aspirateur balai Jimmy HW9 qui bénéficie d’une promotion jusque-là jamais enregistrée sur Geekmaxi, un site de vente de produits high-tech. Ce site s’est spécialisé notamment dans les aspirateurs tels que Roborock, Xiaomi, Dreame ou encore Jimmy.

Avant de connaitre la véritable promo, il faut savoir que le prix est déjà en réduction à 249,99€ au lieu des 300€ du prix initial. À cela s’ajoute donc, sur le site Geekmaxi, qui livre ses produits depuis l’Europe, une promotion de 50€ sur le cout total de l’aspirateur avec un code promo à ajouter lors de l’achat du Jimmy HW9.

Le code promo à rentrer pour profiter de l’offre est 9c9TXVeu. Avec, le prix de l’aspirateur passe à 199€, soit une réduction totale de 33%. La barre symbolique des 200€ permet de rendre le HW9 plus attractif et très concurrentiel. Parmi ses concurrents, il se place dans la tranche basse au niveau des prix — pour des performances de haut vol.

Les plus Sa fonction autonettoyante.

Son mode « serpillière » efficace et pratique.

Sa maniabilité. Les moins Pas de capteur de poussière.

Le temps de charge (environ 5h).

Jimmy HW9 : un aspirateur autonettoyant et inclinable

Là où se démarque le Jimmy HW9 est sa capacité à aspirer un sol sec comme humide. Avec son bac à eau sale, il asperge le sol d’eau, puis l’aspirateur vient le nettoyer et aspirer les impuretés. Un moyen efficace d’allier aspirateur et serpillière. Un bouton permet de choisir le moment où vous souhaitez mouiller votre sol pour ne pas abimer vos tapis ou sols sensibles. Ce mode de fonctionnement se retrouve chez d’autres aspirateurs, mais souvent à des prix plus importants.

Notons que le bac à eau de 400 ml est pratique pour ne pas changer très régulièrement d’eau (ce qui arrive fréquemment chez des modèles concurrents).

Aussi, la possibilité d’incliner l’aspirateur à 180° compense sa taille imposante et s’avère très efficace pour passer sous les meubles ou dans les espaces exigus. Enfin, il possède aussi la fonction autonettoyante ! Plus besoin de dépoussiérer la brosse ou le tube à poussière, l’aspirateur s’en occupe tout seul.

Côté point négatif, on pourrait simplement regretter une autonomie relativement faible (pour une maison de 100m², passez votre chemin), et un temps de recharge trop long.

Inclinaison 180 degrés Écran intégré Oui Capacité 0,4L Temps de charge 5h Puissance moteur 3500 W Autonomie 35 mn (puissance max)

L’aspirateur balai Jimmy HW9 est donc un modèle pratique et performant pour un petit prix. S’il n’est pas encore parfait, il n’en demeure pas moins largement suffisant pour une utilisation comme aspirateur d’appoint ou pour les petits appartements.

