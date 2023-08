-38% sur cet aspirateur-balai qui nettoie le sol et la concurrence

Vous voulez changer d’aspirateur balai ? Alors c’est votre jour de chance, car l’une des références du marché, le Hoover HF910H, est à -38% pour quelques jours seulement.

Et si on vous disait qu’on a trouvé la meilleure astuce pour passer moins de temps à faire le ménage ? Et cette astuce consiste à troquer votre vieil aspirateur traîneau pour le Hoover HF910H. Cet aspirateur balai, aussi puissant qu’efficace pourrait, en effet, vous faire gagner un temps précieux au quotidien. Bonne nouvelle, il bénéficie en ce moment d’une remise de presque 180 euros sur Amazon. Voici comment en profiter.

A lire aussi : comparatif des Meilleurs Aspirateurs-Robots

Hoover HF910H : 170 euros de remise sur Amazon

Si vous voulez vous équiper d’un aspirateur balai performant, c’est le moment ou jamais. Le Hoover HF910H bénéficie actuellement d’une remise de 38% sur Amazon ! Pour cela, aucun code promo n’est nécessaire, il vous suffira d’ajouter le produit à votre panier. En prime, la livraison est gratuite.

Si vous avez une grande surface, vous pouvez opter pour le pack comprenant l’aspirateur et une deuxième batterie qui bénéficie également d’une remise de 33%.

PROMOTION Hoover HF910H à -38% sur Amazon Acheter

Hoover HF9 : un aspirateur balai puissant et pratique

Outre un design et une conception réussie avec une excellente répartition des masses, le Hoover HF9 brille par l’efficacité de son aspiration. En effet, quelle que soit la surface concernée, du parquet à la moquette en passant par un carrelage, ce Hoover saura vous débarrasser de la moindre poussière. Et pour les déchets les plus résistants, un mode turbo vous permettra de toujours terminer vainqueur.

La tête d’aspiration dispose de LED pour vous aider à mieux voir la poussière au sol, et d’une brosse anti-twist qui permet d’améliorer l’efficacité de l’ensemble. Enfin, l’aspirateur est équipé d’un filtre HEPA et de plusieurs accessoires qui vous permettront de faire les poussières du sol mais également de vos meubles, etc.

PROFITEZ DU BON PLAN -178€ sur le Hoover HF910H Acheter

Le mode Park and Go permet à l’aspirateur de tenir debout tout seul.

Doté d’un écran LCD, vous pourrez suivre en direct votre autonomie restante, à savoir une trentaine de minutes avec une recharge complète. Enfin, s’il est livré avec un socle de rechargement mural, on apprécie le mode parking qui lui permet de tenir verticalement.

Les plus Aspiration efficace sur tout support,

Autonomie satisfaisante,

Qualité de fabrication,

Position Park & Go. Les moins Temps de recharge,

Relativement lourd.