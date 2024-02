La star des aspirateurs balais Dyson chute de 150€ sur le site officiel grâce à cette grosse promo

Vous avez toujours rêvé de pouvoir avoir un aspirateur Dyson chez vous, mais le hic, c’est le prix ? Vous tombez bien. Nous avons dégoté une offre qui rendra votre intérieur encore plus propre que celui de Madame Van De Kamp !

Les appareils Dyson sont devenus un incontournable pour ceux qui tiennent à une maison impeccable. C’est pourquoi l’opportunité de s’en procurer un à un prix réduit est particulièrement excitante. Et comme sortie du chapeau, Dyson met en avant une offre exceptionnelle sur l’un de ses modèles phares, désormais accessible pour 150€ de moins. On vous explique.

Dyson V12 Detect Slim™ Absolute : l’aspirateur balai pour 150€ de moins

Si habituellement l’aspirateur sans-fil Dyson V12 Detect Slim™ Absolute est affiché au prix de 699€ sur le site, il est aujourd’hui en promotion à 549€ : soit 150€ d’économies. Sur ce genre de produit, on ne dit pas non !

Mais attention, cette offre est limitée dans le temps. Dyson se garde bien de dire jusqu’à quand, mais ce genre d’offre ne dure jamais bien longtemps, il serait bête de passer à côté !

Vous avez aussi la possibilité avec PayPal de payer en plusieurs fois, parce qu’on ne va pas se mentir, ça reste un aspirateur assez onéreux. Vous aurez donc des échéances sans frais supplémentaire de 137,25€ pendant 4 mois. C’est plutôt pas mal, non ?

PROMO SPECIALE sur Dyson Voir l’offre

A lire aussi Cheveux abimés : le nouveau lisseur Dyson va (vraiment) changer la donne.

Dyson V12 Detect Slim™ Absolute : un aspirateur sans fil léger et high tech

Le Dyson V12 Slim Absolute est un aspirateur-balai efficace sur tous types de sols, offrant une filtration parfaite et un entretien simplifié grâce à son système de vidange « Point&Shoot ». Il se distingue de ses homologues par son estimation précise de l’autonomie et sa légèreté. Il est bien plus maniable que les aspirateurs qui l’ont précédé.

PROFITEZ DE 150€ de réduction sur Dyson Voir l’offre

Cependant, quelques hic subsistent bien qu’ils soient minimes. Son autonomie n’est toujours pas suffisante pour aspirer en puissance maximale une grande maison, mais bon ça malheureusement partout pareil. Malgré ce point faible, ses performances d’aspiration et sa commodité d’emploi en font un appareil des plus qualitatifs !

A lire aussi Les astuces à connaître pour le rendre plus efficace votre aspirateur robot