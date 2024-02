Le prix de l’aspirateur balai sans fil Dyson chute de 200€ sur le site officiel grâce cette promo

Profitez d’une maison propre sans vider votre porte-monnaie ! Dyson offre une réduction de 27% sur l’aspirateur sans-fil V15 Detect Fluffy, le compagnon parfait pour une lutte efficace contre la poussière.

Faire le ménage peut souvent sembler être une corvée interminable… Mais si cette tâche devenait soudainement plus agréable ? Dyson semble avoir trouvé la clé en proposant son aspirateur sans-fil V15 Detect Fluffy avec une réduction de 27%.

Imaginez : plus de lutte avec les fils, une efficacité redoutable sur toutes les surfaces et la garantie d’un air plus pur chez vous. Voilà ce que promet le V15 Detect Fluffy, transformant chaque session de nettoyage en une expérience rapide, efficace et, osons le dire, presque plaisante.

L’aspirateur sans-fil Dyson V15 Detect Fluffy, habituellement affiché à 749€, est actuellement proposé à seulement 549€. C’est l’occasion de réaliser une économie de 200€ sur un appareil de nettoyage haut de gamme.

Pour le commander, rien de plus simple :

Rendez-vous sur la page produit Dyson.

Ajoutez l’aspirateur sans fil Dyson V15 Detect Fluffy à votre panier.

Au moment du paiement, vous verrez le prix barré à 749,00 €, mais vous le paierez à 549€.

En bonus, bénéficiez d’un ensemble complet d’accessoires pour un nettoyage en profondeur de votre intérieur (voir les 5 accessoires offerts).

Pourquoi choisir l’aspirateur sans-fil Dyson V15 Detect Fluffy ?

Le Dyson V15 Detect Fluffy, à 549€ au lieu de 749€, inclut :

Une aspiration de 240 AW pour des performances de nettoyage supérieures.

Une autonomie allant jusqu’à 60 minutes.

La brosse Optic Fluffy™ révélant la poussière invisible.

Un système de filtration avancé capturant 99,99% des particules.

1 brosse et 5 accessoires inclus.

Trois modes de nettoyage : auto pour l’équilibre, eco pour l’autonomie, et boost pour la puissance.

Le Dyson V15 Detect Fluffy, avec son aspiration de 240 AW et jusqu’à 60 minutes d’autonomie, rend le nettoyage à la fois efficace et pratique. Sa technologie avancée capte la poussière microscopique, facilitant un nettoyage en profondeur de votre maison. Idéal pour une utilisation quotidienne, il combine puissance et polyvalence, assurant un intérieur propre.

