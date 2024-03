Cet aspirateur balai sans fil disponible sur Cdiscount est à (-57%) grâce à une méga promo

Ne ratez pas cette offre Cdiscount : l’aspirateur balai sans fil BISSELL Crosswave 2582Q est à -57%. Simplifiez votre nettoyage dès maintenant.

Vous en avez assez de jongler entre plusieurs appareils pour nettoyer votre maison ? Le BISSELL Crosswave 2582Q pourrait bien être la solution. Cet aspirateur balai sans fil ne se limite pas à aspirer la poussière : il lave et sèche aussi, le tout en un seul passage.

Cet aspirateur balai sans fil est conçu pour faciliter le nettoyage de votre maison, adapté pour tous les types de sols, y compris les surfaces dures et les tapis, grâce à son système de réservoirs séparés. Ce système assure l’utilisation d’eau propre pour le nettoyage et sépare l’eau sale dans un autre réservoir. Sa fonction d’auto-nettoyage simplifie l’entretien de l’appareil après usage. Utiliser le Crosswave 2582Q vous permet de gagner du temps et de réduire l’effort nécessaire pour le ménage, rendant le processus de nettoyage plus rapide et moins laborieux.

Direction Cdiscount pour profiter des -270€

Habituellement proposé à 469,99 €, l’aspirateur balai sans fil BISSELL est désormais disponible pour seulement 199.99€ sur Cdiscount, ce qui vous fait économiser 270€.

Pour le commander, rien de plus simple :

Avec les -270€ et la livraison offerte en point relai, c’est le bon moment pour s’équiper du dernier aspirateur balai sans fil à la mode.

Pourquoi choisir l’aspirateur balai sans fil BISSELL Crosswave ?

L’aspirateur balai sans fil BISSELL Crosswave est conçu pour simplifier votre ménage grâce à ces points clés :

Aspire, lave et sèche : trois actions en un seul passage pour un sol propre et sec.

Réservoirs séparés : contient 0,82 L pour l’eau propre et 0,62 L pour l’eau sale, assurant une propreté optimale.

Fonction auto-nettoyage : le rouleau se nettoie automatiquement, simplifiant l’entretien de l’appareil.

Tête pivotante à 60 degrés : permet d’accéder facilement sous les meubles et dans les coins.

Autonomie de 28 minutes : offre suffisamment de temps pour nettoyer de grandes surfaces sans recharger.

Disponible à seulement 199€99, l’aspirateur balai sans fil BISSELL Crosswave 2582Q est l’outil idéal pour ceux qui recherchent un nettoyage efficace et rapide. Il associe technologie et performance pour répondre aux exigences d’un foyer propre, le tout avec une utilisation et un entretien simplifiés.