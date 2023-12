L’Apple TV 4K est en promo sur Amazon et il n’y en aura pas pour tout le monde

Vous avez déjà entendu parler de l’Apple TV 4K ? Non ? Vous devez sûrement vivre dans une grotte sans Wi-Fi… C’est le dernier cri en matière de divertissement à la maison, et apparemment, tout le monde se l’arrache, même le voisin qui a l’air de penser que le streaming se fait encore sur VHS. Et devinez quoi ? En ce moment, elle est en promo sur Amazon !

Alors que tout le monde semble se l’arracher ces derniers jours, l’Apple TV 4K Wi‑FI 3ème génération est en promotion sur Amazon. Et c’est très rare ! L’Apple TV 4k fait rarement l’objet d’offres, c’est donc le moment parfait pour sauter sur l’occasion. Affichée habituellement à 169€, Amazon vous la propose à 134,99€, soit une réduction de 20%, pas mal non ?

Apple TV 4K Wi‑FI 64 Go 3ème génération : -20% à ne surtout pas manquer !

Pour une durée limitée, l’Apple TV 4K Wi‑FI 3ème Génération 64 Go est disponible au prix exceptionnel de 134,99€ sur Amazon, soit une réduction de 20% par rapport au prix conseillé de 169,00€. Ne manquez pas cette opportunité unique de transformer votre expérience de divertissement à la maison à un prix aussi attractif !

Amazon signe ici le prix le plus bas sur ce boîtier Apple, et ça, ça n’arrive pas tous les jours…

Où commander l’Apple TV 4K 64 Go au meilleur prix ? PROMO SPECIALE sur Amazon Voir l’offre

Attention cependant, l’offre s’arrêtera au moment où les stocks seront épuisés. Ne soyez donc pas le dernier…

L’Apple TV 4K Wi‑FI 68 Go 3ème génération : expérience cinématographique au top, tarifs en baisse

La version 2022 de l’Apple TV 4K est équipée d’une puce A15 et présente une augmentation significative de la capacité de stockage par rapport à ses prédécesseurs. Le modèle Wi-Fi offre désormais une généreuse capacité de 64 Go.

Expérience cinématographique

La résolution 4K HDR fournit des images d’une clarté et d’une netteté exceptionnelles pour une expérience plus immersive. Les couleurs et les détails permettent aussi de profiter au mieux de vos films et séries.

Stockage généreux

Avec ses 64 Go de stockage, ce boîtier offre un espace pour vos applications, jeux et contenus multimédias préférés. Plus de soucis pour télécharger de nouvelles applications ou enregistrer vos films et émissions préférés.

Connectivité Wi‑Fi fluide

Profitez de vos contenus préférés en streaming sans interruption, même avec des fichiers volumineux en résolution 4K.

PROFITEZ DU BON PLAN en quantité limitée Acheter

Élégant, performant, il sera bientôt entre vos mains.

Les plus Bluetooth – Wi-Fi,

4K,

Capacité de stockage,

Puce A15 Bionic. Les moins RAS.

Caractéristiques de l’Apple TV 4K Wi‑FI 68 Go 3ème génération :

Capacité 64 Go Sortie vidéo 2160p, Dolby Vision, HDR10+ Sortie audio Son surround Dolby Digital Plus 7.1 et Dolby Atmos Processeur Puce A15 Bionic avec architecture 64 bits Siri Remote Oui Contenu du coffret 1Apple TV 4K, Siri Remote, Cordon d’alimentation, Documentation Réseau Wi‑Fi 6 (802.11ax) avec MIMO 2×2, Technologie sans fil Bluetooth 5.0 Ports HDMI 2.1 Sortie vidéo 4K et en HDR nécessite un téléviseur compatible 4K et HDR Hauteur 31 mm Largeur 93 mm Épaisseur 93 mm Poids 208 g Date de sortie du produit 11/4/2022 Les raisons pour profiter de cette offre pour la fin d’année Tout le monde se l’arrache en ce moment, profitez de cette offre avant qu’il ne soit trop tard. De plus comme nous vous le disions plus haut, il est très rare qu’Apple effectue des promotions sur ses boîtiers TV, c’est donc le moment ou jamais de saute sur l’occasion !

Et pour trouver un joli cadeau en promotion à glisser au pied du sapin, regardez tous nos meilleurs bons plans !