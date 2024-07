Le MacBook Air 13 M1 est exceptionnellement en promo chez Boulanger

Ne ratez pas cette offre Boulanger : sur l’un des derniers ordinateurs Apple et économisez 15% sur le MacBook Air 13 M1 dès aujourd’hui.

On sait que trouver des promotions sur les produits Apple est rarement facile. Mais actuellement, le MacBook Air 13″ avec la puce M1 est en réduction, et c’est une occasion à ne pas manquer ! Lancé en 2020, ce modèle a rapidement conquis de nombreux utilisateurs

Le MacBook Air 13″ M1 est polyvalent et s’adapte à toutes les situations, que ce soit pour les étudiants, les professionnels ou les créatifs. Son processeur M1 assure une utilisation fluide et rapide, idéale pour rédiger des notes, travailler sur des projets graphiques ou simplement regarder des vidéos.

Direction Boulanger pour profiter des -15%

Actuellement disponible sur Boulanger, le MacBook Air 13 est proposé à un tarif de 799.99€ au lieu de 939.00€. Soit une belle réduction de 15%, et 139€ d’économies dans votre poche !

Pour la commander, rien de plus simple :

Rendez-vous sur la page produit Boulanger.

Ajoutez la tablette à votre panier.

Au moment du paiement, vous verrez le prix barré à 939.00€, mais vous la paierez 799.99€.

MacBook Air 13 : Une bonne affaire ?

Vous cherchez un ordinateur portable performant et élégant ? Le MacBook Air 13″ avec puce M1, 8 Go de RAM et 256 Go de SSD en Gris Sidéral est peut-être ce qu’il vous faut.

Affichage

Le MacBook Air 13″ M1 est équipé d’un écran Retina de 13,3 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels. Cet écran offre des images nettes et des couleurs vibrantes, idéales pour regarder des vidéos, travailler sur des projets visuels ou simplement surfer sur le web.

Performances

Doté de la puce M1 d’Apple, ce MacBook Air propose des performances impressionnantes. Il est capable de gérer des tâches complexes comme le montage vidéo, le développement logiciel ou le multitâche sans ralentissement. Avec ses 8 Go de RAM, il assure une expérience fluide pour toutes vos applications.

Connectivité

Le MacBook Air 13″ M1 dispose de deux ports Thunderbolt/USB 4, offrant des vitesses de transfert de données rapides et la possibilité de connecter divers périphériques. Il est également équipé du Wi-Fi 6 pour une connexion internet rapide et stable, ainsi que du Bluetooth 5.0 pour connecter des accessoires sans fil.

Autonomie

Avec une autonomie allant jusqu’à 18 heures en lecture vidéo et 15 heures en navigation web sans fil, le MacBook Air 13″ M1 est conçu pour durer toute la journée, que vous soyez en déplacement ou au bureau.

Audio et Vidéo

Il est doté de haut-parleurs stéréo avec un son large et immersif, supportant la lecture Dolby Atmos. La caméra FaceTime HD 720p et la configuration de trois microphones avec beamforming directionnel assurent des appels vidéo d’assez bonne qualité.

Écran 13,3 pouces, 2560 x 1600 pixels Processeur Apple M1, 8-core CPU, 7-core GPU Mémoire 8 Go RAM Stockage 256 Go SSD Autonomie Jusqu’à 18 heures (vidéo), 15 heures (web) Connectivité 2 ans Caméra 720p FaceTime HD

Les plus Autonomie

Performances

Processeur

Mémoire Les moins Webcam 720p

Le MacBook Air 13″ M1 est un excellent choix pour ceux qui recherchent un portable performant et polyvalent. Grâce à la réduction actuelle de 15%, c’est le moment idéal pour en profiter et obtenir un appareil de qualité à un prix plus abordable.