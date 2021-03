Il y a quelques années, les VPN étaient complètement méconnus. Aujourd’hui, on s’en sert dans les cadres privés comme professionnels. C’est très pratique en effet : navigation strictement confidentielle, contenu de différents pays, réductions locales, débit internet amélioré, le tout à quelques euros mensuels… À ce sujet, nous avons dégoté le dernier bon plan en date, et pas des moindres ! Pour l’anniversaire de NordVPN (celui dont parlent beaucoup de youtubers), l’entreprise propose un rabais de 68% sur l’abonnement de 2 ans ! Par mois, cela vous revient à 2,97€, ce qui est inférieur au prix moyen d’un cappuccino à Paris. Pour fêter l’événement, vous pourriez vous offrir les deux ! Si vous avez de la chance avec NordVPN, vous recevrez un bonus d’un mois, d’un ou 2 ans sur votre abonnement. Quant au café, vous aurez peut-être un spéculos avec, ce qui est fort appréciable…

Les VPN sont en vogue

Les VPN, ou Virtual Private Network (Réseau Virtuel Privé) se répandent comme une traînée de poudre dans le monde des internautes. En effet, ils présentent des intérêts multiples, que nous nous proposons de rappeler brièvement :

En résumé, les VPN, c’est : plus de sécurité, plus de liberté (c’est pourtant si rare que les deux aillent ensemble !), plus de confidentialité…

Pourquoi NordVPN a la cote ?

Avec plus de 14 millions d’utilisateurs dans le monde, NordVPN a déjà conquis une belle part du marché. Ses arguments ? Plus de 5 000 serveurs répartis dans le monde (dans une soixantaine de pays), une connexion simultanée jusqu’à six appareils de votre maison (3 ordinateurs, 3 téléphones, par exemple), compatible avec à peu près tout (Netflix, Torrent, etc.), un support client efficace… Sans compter les nouveautés ! En effet, ce VPN s’améliore avec l’implémentation de NordLynx. Descendant direct de WireGuard, il s’agit du protocole VPN le plus rapide à ce jour, disponible sous Linux, Windows, Android, iOS et macOS. Il doit cette performance à un chiffrement de haut vol et à une architecture simplifiée. D’autre part, une application a vu le jour sur iOS, baptisée Surveillance Dark Web. Elle consiste à rechercher activement les informations douteuses et vous assurer que vos données personnelles ne traînent pas dans la nature…

Souscrire à un abonnement VPN : comment ça marche

Pour commencer, le plus simple est encore de vous rendre directement sur la page d’offre NordVPN. Ensuite, choisissez votre formule (suivez mon regard à gauche) et vos options. Procédez au paiement, puis télécharger. Enfin, double-cliquez sur le fichier.exe, et suivez le processus d’installation. Vous n’aurez plus qu’à ouvrir votre VPN pour tout configurer : choisir un serveur (manuellement ou par défaut avec le bouton Quick Connect), etc. Une barre d’état vous indiquera alors que vous êtes protégé(e). Mais avant de vous familiariser plus avant avec ce processus, n’hésitez pas à consulter notre article détaillant pourquoi utiliser un VPN!