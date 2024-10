Les écouteurs Nothing Ear (a) sont à un prix historique pour les Prime Days !

Vous avez bien lu, les Nothing Ear (a) n’ont jamais été aussi abordables que pendant ces Amazon Prime Days. C’est donc l’occasion ou jamais de profiter de ces écouteurs Bluetooth qui ont séduit la critique.

Dans un monde de la Tech de plus en plus uniformisé, le jeune fabricant Nothing continue de se faire une solide réputation, grâce à un fin mix entre originalité et performances. Après des smartphones largement salués par la critique, la marque s’est lancée sur le marché concurrentiel des écouteurs True-Wireless, et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est réussi avec les Nothing Ear (a).

Disposant déjà d’un excellent rapport qualité/prix, ces écouteurs deviennent imbattables à l’occasion des Prime Days !

Les Nothing Ear (a) à un prix historique sur Amazon

Les Prime Days d’Amazon ne sont pas toujours synonymes d’offres exceptionnelles, et pourtant. À l’occasion de ces deux jours de promo sur le célèbre site de e-commerce, les excellents Nothing Ear (a) sont affichés à un prix jamais vu auparavant ! Habituellement commercialisés à 99€, ils sont actuellement affichés à seulement 69€ sur Amazon.

Pour en profiter, il va falloir faire très vite, puisque la promotion n’est valable que jusqu’à ce soir minuit !

Côté livraison, pas de tracas. Les frais de ports sont offerts, et la livraison est assurée en un jour ouvré pour les abonnés Amazon Prime.

Les tout derniers écouteurs de la marque Nothing intègrent désormais ChatGPT

Nothing Ear (a), de redoutables écouteurs Bluetooth

La jeune marque Nothing fait résolument figure d’OVNI. Alors que l’originalité semble bannie chez les fabricants de smartphones, écouteurs et autres montres connectées, la marque de Carl Pei a décidé de redistribuer les cartes du design. Après le succès de son Nothing Phone, la marque s’est lancée avec fracas sur le marché des écouteurs. Les Nothing Ear (a) en sont l’exemple parfait.

Ces écouteurs se distinguent par une très bonne qualité de son, en particulier au niveau des basses, ainsi qu’un confort à toute épreuve. Côté connectivité, on apprécie la présence de LDAC, de multipoint et de l’appairage rapide.

Si la réduction de bruit fait un bon travail dans l’ensemble, on regrettera juste la faible isolation des voix.

Prise en charge du codec LDAC

Jusqu’à 42,5 heures d’écoute

Contrôle par pression

Réduction de bruit active jusqu’à 45 dB

Écouteurs IP54

Algorithme Bass Enhance

Face à une telle fiche technique et un design pour le moins reconnaissable, difficile de ne pas craquer !

Nothing Ear (a) sur Amazon pour moins de 70€

Et pourquoi pas opter pour la fantaisie du modèle jaune ?