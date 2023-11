Deux minis PC à prix cassés sur Amazon pour le Black Friday ? Ne ratez pas les promos de Geekom

Geekom, la marque spécialiste des mini PC, se prépare pour le Black Friday et réduit d’ores et déjà les prix de ses modèles. Le Mini Air11 passe allègrement sous la barre des 200€ sur Amazon alors que l’IT11 tombe aussi sous la barre symbolique des 500€.

Vous cherchez à acheter un PC qui prend peu de place sur votre bureau sans sacrifier les performances ou vos économies ? Geekom vient vous offrir la solution idéale pour acheter un ordinateur à petit prix !

Deux solutions s’offrent alors à vous : le mini Air11 à 168€ ou l’IT11 à 499€, plus cher, mais aussi plus performant. Comment profiter de ces promotions, on vous explique tout ici !

Le mini PC Geekom Air11 à 168€ sur Amazon

Alors que son prix tourne généralement autour des 199€, Geekom profite du Black Friday pour appliquer une réduction de 15% qui le fait chuter à 168€ : à ce prix-là, difficile de passer à côté.

Pour profiter de cette promotion : rien de plus simple, il suffit de se rendre sur Amazon et de placer le produit dans votre panier. Et autant le dire tout de suite, des PC aussi performant pour moins de 200€, ça ne court pas les rues (ni les sites d’e-commerce).

En résumé, ce mini PC est idéal si vous ne comptez l’utiliser que pour un usage simple de bureautique ou pour regarder des vidéos. Nul besoin de dépenser une fortune pour un usage aussi simple et Geekom l’a bien compris en proposant un mini PC vraiment pas cher.

Le PC Geekom Mini Air 11 est même moins grand qu’un iPhone !

Où acheter le PC Geekom Mini Air11 au meilleur prix ? PROMO SPECIALE sur amazon.fr Voir l’offre

Le mini PC IT11 à moins de 500€ sur Amazon

Votre budget est un peu plus élevé ou vous avez besoin d’un PC pour des usages un peu plus poussés qu’ouvrir un document Word et regarder des vidéos YouTube ? Le mini PC IT11 est peut-être celui qu’il vous faut !

Toujours prévu pour le travail, le mini PC IT11 embarque :

Un processeur nettement plus puissant que le mini Air11 (l’Intel Core i7-1195G7)

Une carte graphique Intel Iris Xe.

Deux ports USB4

La possibilité de brancher plusieurs écrans 4K !

Tout cela pour dire que si vous devez faire tourner des logiciels un peu plus gourmands – par exemple pour de l’édition vidéo ou pour des montages photos : l’IT11 répondra parfaitement à votre besoin.

Il sera également possible de faire tourner des jeux qui ne demandent que peu de ressources. Il faudra certes faire une croix sur les jeux AAA comme Assassin’s Creed Mirage mais vous pourrez tout à fait jouer à Fortnite pour peu que vous ne mettiez pas les graphismes au maximum (médium suffit amplement).

Performant et en plus il ne prend quasi aucune place.

Si ce mini PC semble convenir à vos besoins, c’est votre jour de chance ! En effet, alors qu’il coûte habituellement 649€ sur Amazon, un premier coupon de 100€ permet de réduire le prix à 549€. Ce n’est pas suffisant ? Qu’à cela ne tienne, Geekom ajoute une promotion exceptionnelle durant le Black Friday pour faire chuter à 499€ !

Autant dire qu’à moins de 500€ le mini PC IT11 devient très intéressant !