Prime Day : jusqu’à -67% sur les enceintes bluetooth Echo d’Amazon, du jamais vu !

A l’occasion des Prime Days, se sont les produits Amazon qui profitent des meilleures réductions. Parmi eux, les enceintes Bluetooth (Echo) voient leur prix dégringoler.

Vous souhaitez acheter une enceinte Bluetooth ou en ajouter une dans une pièce non équipée ? Les Prime Days sont sûrement l’occasion que vous attendiez pour franchir le pas. En effet, Amazon n’a pas lésiné sur les moyens et a réduit drastiquement le prix de ses enceintes intelligentes Echo (parfois plus de la moitié).

Les enceintes Bluetooth Amazon à partir de 18€

Si vous ne savez pas comment utiliser les enceintes Bluetooth d’Amazon ? Sachez que vous pourrez tout simplement vous en servir comme d’un modèle classique pour écouter de la musique.

Ces appareils sont connectés à Spotify, Amazon Music, Apple Music, Deezer ou Audible, et peuvent être contrôlés par la voix. Cela signifie que si vous rentrez chez vous, vous pouvez dire « Alexa, joue ma playlist de vacances » et le haut-parleur démarrera automatiquement votre musique.

Bien d’autres fonctionnalités sont disponibles comme :

Gérer l’éclairage de votre habitation (si vous possédez des ampoules connectées),

Réveil et horloge,

Toutes les fonctionnalités d’un assistant vocal.

Lancez vos musiques en toute simplicité grâce à la voix !

Si vous comptez en acheter, on vous conseille de faire vite : les enceintes Bluetooth partent vite (surtout les modèles blancs).