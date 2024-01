Promo Amazon : ces batteries externes sont à -30% durant les soldes

Baseus réduit les prix de toute sa gamme USB-C et permet en ce moment de réaliser de belles affaires jusqu’à -30% sur des batteries externes et des câbles USB-C.

Si vous tombez fréquemment en rade d’autonomie sur votre smartphone ou sur vos écouteurs, les batteries externes sont probablement ce que vous cherchez. Trop petite ? Trop imposante ? Pas assez de charges possibles ? Baseus semble proposer le compromis idéal entre toutes ces questions et offre en ce moment de belles réductions sur sa gamme de produits USB-C (dont les batteries externes et un câble USB-C rétractable) jusqu’à la Saint-Valentin.

A lire aussi 3 objets pour ne plus être à court de batterie

La batterie externe Baseus 20W à -25% : petite et efficace

Baseus propose entre 25 et 30% réduction sur Amazon ses batteries externes : la 20W et la 30W. Ainsi :

Pourquoi acheter la 20W ?

La 20W est idéale pour celles et ceux qui sont souvent dans les transports et nécessitent une batterie d’appoint occasionnel.

Comme tous les modèles de batteries externes Baseus, la 20W possède la technologie MagSafe d’Apple, qui permet de recharger les iPhone sans fil et de les aimanter à la batterie (compatible pour les modèles allant du 12 au 15).

Point fort pour certains, point faible pour d’autres, le câble USB-C intégré n’est pas branché immédiatement sur la batterie (contrairement à la 30W). Cela a pour avantage de ne pas laisser un câble inutile sur l’appareil lorsque celui viendra à être défaillant, mais vous oblige à penser à emporter un câble supplémentaire avec la batterie.

LA BATTERIE EXTERNE 20W à -25% sur Amazon.fr Voir l’offre

La batterie externe Baseus 30W à -30% : plus puissante, mais plus chère

La 20W n’est pas le seul modèle de batterie vendu par Baseus. Pour celles et ceux qui nécessitent une plus grande capacité de charge, la marque en vend également une de 30W avec beaucoup plus d’autonomie.

Légèrement plus imposante et possédant un câble intégré, la 30W permet de recharger 5 fois (minimum) votre smartphone.

Elle s’adresse bien plus à des personnes qui utilisent fréquemment leur smartphone et épuisent rapidement leur batterie – en utilisant TikTok ou en regardant des séries – qu’à des utilisateurs occasionnels.

Ce modèle bénéficie actuellement d’une promotion plus importante que la 20W et profite de 30% de réduction grâce à un coupon Amazon.

LA BATTERIE EXTERNE 30W à 30% sur Amazon.fr Voir l’offre

Le câble USB-C rétractable à -40%

Parmi les autres produits phares (et en promo) de Baseus, on retrouve un câble USB-C rétractable à volonté. L’avantage est que vous pouvez gérer la taille de câble qu’il vous faut et ne plus devoir gérer des fils trop longs ou qui s’entortillent n’importe comment.

L’autre point positif du moment est que ce câble bénéficie d’une promotion de 20% grâce au coupon Amazon – passant ainsi de 11.54€ à 9.23€ : soit le prix classique d’un câble USB-C, mais avec une innovation extrêmement pratique en plus.

Et si vous vous montrez légèrement plus patient et attendez le 21 janvier, les 20% se transformeront en 40% jusqu’à la Saint-Valentin. Ainsi, le câble ne vous coûtera pas 11.54€ mais 6,92€ !